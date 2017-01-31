Trump karÅŸÄ±tÄ± eylemler BirleÅŸik KrallÄ±k'a sÄ±Ã§radÄ±

ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n vize sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirmesine BirleÅŸik KrallÄ±k'ta da tepki gÃ¶sterildi

Londra baÅŸta olmak üzere Glasgow, Edinburgh, Bristol'Ä±nda aralarÄ±nda bulunduÄŸu birçok ÅŸehirde düzenlenen protestolara binlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May'e, "Trump'Ä±n Ä°ngiltere ziyaretini iptal etme çaÄŸrÄ±sÄ±" yapan kampanyada ise imza sayÄ±sÄ± 1.5 milyonu aÅŸtÄ±.

BaÅŸbakanlÄ±k ofisinden Pazartesi günü yapÄ±lan açÄ±klamada, "May'in Kraliçe'nin davetini ABD BaÅŸkanÄ± Trump'a iletmekten mutluluk duyduÄŸu" ifadesi yer almÄ±ÅŸtÄ±.

AynÄ± günün akÅŸamÄ±nda ise BaÅŸbakanlÄ±k ofisi önünde toplanan binlerce kiÅŸi Trump'Ä±n planlanan ziyaretinin iptali için slogan attÄ±.

Trump: HavaalanlarÄ±ndaki sorunun nedeni kararnamem deÄŸil

BaÅŸbakan May'i de hedef alan protestocular, "Utan May" ÅŸeklinde slogan attÄ±.Theresa May, ABD ziyareti sonrasÄ±nda gittiÄŸi Türkiye'de, Ä±srarlÄ± sorulara karÅŸÄ±n "Trump'Ä±n vize sÄ±nÄ±rlamasÄ± kararÄ±nÄ± kÄ±namaktan kaçÄ±nmasÄ±" ile tepkilerin hedefi olmuÅŸtu.

Protesto gösterileri BirleÅŸik KrallÄ±k'taki birçok ÅŸehirde daha düzenlendi.Glasgow, Edinburgh, Cardiff, Newcastle, Sheffield, Oxford, Cambridge, Brighton, Gloucester, Leeds, York, Liverpool, Leicester gibi ÅŸehirlerde Trump karÅŸÄ±tÄ± gösteriler yapÄ±ldÄ±.YaklaÅŸÄ±k 3 bin kiÅŸinin protesto için sokaÄŸa çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± Manchester'da Clare Solomon isimli bir gösterici, "Theresa May, Trump'la elele tutuÅŸtuÄŸu ve ülkeye davet ettiÄŸi için bir utanç kaynaÄŸÄ±" ÅŸeklinde konuÅŸtu.