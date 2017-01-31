Kanada'daki cami saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili 1 Ã¶ÄŸrenci tutuklandÄ±

Kanada'daki bir camiye yÃ¶nelik dÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirilen silahlÄ± saldÄ±rÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu tespit edilen 1 kiÅŸi tutuklandÄ±

Tutuklanan Alexandre Bissonnette isimli öÄŸrencinin, saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden 6 kiÅŸi için toplam 6 kez birinci derece cinayetle suçlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. 27 yaÅŸÄ±ndaki Bissonnette, yaralÄ± durumdaki 5 kiÅŸi için de ayrÄ± ayrÄ± cinayete teÅŸebbüsle suçlanÄ±yor.SilahlÄ± saldÄ±rÄ±ya hedef olan Ä°slam Merkezi'nde akÅŸam namaz için toplanmÄ±ÅŸ yaklaÅŸÄ±k 50'ye yakÄ±n kiÅŸi bulunduÄŸu ifade edildi.Olay sonrasÄ± "ÅŸüpheli olarak" gözaltÄ±na alÄ±nan Fas kökenli bir kiÅŸinin ise tanÄ±k olarak deÄŸerlendirilmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.

ZanlÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ görüÅŸleri ile tanÄ±nÄ±yordu

SaldÄ±rÄ±nÄ±n tek zanlÄ±sÄ± konumundaki Alexandre Bissonnette'in olay sonrasÄ± Quebec'in biraz dÄ±ÅŸÄ±ndaki bir bölgede aracÄ±nÄ±n içinde gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Bissonnette'in polisi arayarak "iÅŸbirliÄŸi" yapmak istediÄŸini söylediÄŸi de bildirildi.

CBS televizyonunda yer alan habere göre, 27 yaÅŸÄ±ndaki Bissonnette, saldÄ±rÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi camiye 3 kilometre uzaklÄ±kta bulunan Laval Üniversitesinde siyaset bilimi ve antropoloji öÄŸrenimi görüyordu.

Quebec emniyeti saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenler arasÄ±nda, Laval Üniversitesi'nde profesör olan 60 yaÅŸÄ±ndaki Khaled Belkacemi'nin de bulunduÄŸunu açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Kanada medyasÄ±, zanlÄ± Bissonnette'in, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n ve FransÄ±z Ulusal Cephesi lideri Marine Le Pen'in sosyal medya hesaplarÄ±nÄ± beÄŸendiÄŸini de duyurdu.

"Mülteciler HoÅŸgeldiniz" isimli bir kuruluÅŸta çalÄ±ÅŸan Francois Deschamps isimli yetkili, Alexandre Bissonnette'in aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ görüÅŸleri ile tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Beyaz Saray saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±

Beyaz Saray'dan komÅŸu ülke Kanada'da yaÅŸanan silahlÄ± saldÄ±rÄ± ile ilgili kÄ±nama açÄ±klamasÄ± geldi.

Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer, saldÄ±rÄ±yÄ± en güçlü ÅŸekilde kÄ±nadÄ±larÄ±nÄ± ifade ederek, yaÅŸanan olayÄ±n, "ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n politikalarÄ±nÄ±n neden gerekli olduÄŸuna" da iyi bir örnek olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

Kanada BaÅŸbakanÄ± ve Justin Trudeau ve Quebec Eyaleti BaÅŸbakanÄ± Philippe Couillard olayÄ± bir "terör saldÄ±rÄ±sÄ±" olarak niteledi.

Trudeau, parlamentoda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada kurbanlarÄ±n yalnÄ±zca baÄŸlÄ± olduklarÄ± din nedeni ile hedef alÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Kanada BaÅŸbakanÄ±, ülkede bulunan yaklaÅŸÄ±k bir milyon Müslüman'a hitaben de "36 milyon kalp sizinkiler gibi kÄ±rÄ±k. Size deÄŸer verdiÄŸimizi bilin" dedi.

Ä°slam Merkezi yetkilileri güvenlik endiÅŸeleri taÅŸÄ±yormuÅŸ

"Quebec Büyük Camii" olarak da bilinen merkeze gerçekleÅŸen saldÄ±rÄ±da kurbanlarÄ±n sÄ±rtlarÄ±ndan vurulduÄŸu açÄ±klandÄ±.

Ä°slam merkezinin baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± Mohamed Labidi, olayla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Bu bizim için çok büyük bir trajedi. Tarif edemeyeceÄŸimiz denli üzgünüz" dedi.

Labidi, güvenliÄŸin kendileri için hep büyük bir endiÅŸe kaynaÄŸÄ± olduÄŸunu ifade ederek, "Ancak hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalandÄ±k" dedi.

Kaynak: BBC Türkçe