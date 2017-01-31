Kanada'da gece boyunca saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenleri andÄ±lar

Kanadaâ€™daki cami saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in Ã¼lkede tÃ¶ren dÃ¼zenlendi

Kanada’nÄ±n Quebec City kentindeki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda ölenler için farklÄ± kentlerde düzenlenen törenlere, her din ve düÅŸünce grubundan insanlar katÄ±ldÄ±. SaldÄ±rÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Quebec City kentindeki Ste-Foy bölgesinde düzenlenen törene Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau, Muhafazakar Parti Lideri Rona Ambrose, Yeni Demokrat Parti Lideri Thomas Mulcair, bakanlar, milletvekilleri ve binlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

Törenlerde her dinden dualar edilirken, BaÅŸbakan Trudeau’nun katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± törende Kur’an’dan ayetler ve Arapça dualar okundu. Quebec City’de düzenlenen törene katÄ±lanlar, saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan Quebec Ä°slam Merkezi Camisi’ne çiçekler bÄ±rakÄ±p mum yakarak dua etti.

SaldÄ±rgan tek kiÅŸi

Öte yandan saldÄ±rÄ±nÄ±n olduÄŸu ilk anlarda 3 kiÅŸi olarak duyurulan terörist sayÄ±sÄ±nÄ±n 1 kiÅŸi olduÄŸunun belirlendiÄŸi açÄ±klandÄ±.Quebec Eyalet Polisi’nin açÄ±klamasÄ±na göre, saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Alexandre Bissonnette ile gözaltÄ±na alÄ±nan Muhammed Kadir’in, saldÄ±rgan deÄŸil ÅŸahit olduÄŸu duyuruldu. 27 yaÅŸÄ±ndaki Alexandre Bissonnette, dün akÅŸam saatlerinde çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkeme tarafÄ±ndan 6 kez birinci derece cinayet, 5 kez cinayete teÅŸebbüs ve ateÅŸli silah kullanmak suçlarÄ±ndan tutuklandÄ±.