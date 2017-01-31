Ana Sayfa | DÃœNYA 31/01/2017 07:24

Eyfel Kulesi Kanada'da hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in karardÄ±

Eyfel Kulesi

Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'in simgesi Eyfel Kulesi, Kanada'da camiye yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin anÄ±sÄ±na karartÄ±ldÄ±

Fransa’nÄ±n baÅŸkenti Paris’in simgesi ünlü Eyfel Kulesi, Kanada’nÄ±n Quebec eyaletinin baÅŸkenti Quebec City'de bir camiye yapÄ±lan terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda ölenlerin anÄ±sÄ±na gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren tamamen karartÄ±ldÄ±.

Paris Belediye BaÅŸkanÄ± Anne Hidalgo yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Fanatikler tarafÄ±ndan sivil masum insanlarÄ±n canÄ±na kast eden bu korkunç terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± ÅŸiddetli kÄ±nÄ±yorum." tepkisini dile getirdi.

"Åžehirlerimiz bu tehdide karÅŸÄ± dayanÄ±ÅŸma içinde olmayÄ± sürdürecektir"

Paris halkÄ±nÄ±n kurbanlarÄ±n aileleri ile dayanÄ±ÅŸma içinde olduÄŸunu kaydeden Hidalgo, "Paris halkÄ±nÄ±n, Quebec halkÄ± ile dayanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± göstermek amacÄ±yla Eyfel Kulesi'nin Ä±ÅŸÄ±klarÄ± pazartesi gece yarÄ±sÄ±nda söndürülecek. Åžiddet ve barbarlÄ±k sÄ±nÄ±r tanÄ±masa bile, ÅŸehirlerimiz bu tehdide karÅŸÄ± dayanÄ±ÅŸma içinde olmayÄ± sürdürecektir." ifadelerini kullandÄ±.

Kanada'nÄ±n Quebec eyaletinde Ä°slam Kültür Merkezinde yatsÄ± namazÄ± için toplanan cemaati hedef alan ve 3 kiÅŸi tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

 
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