Beyaz Saray ABD destekÃ§isi IraklÄ±larÄ±nÄ±n isimlerini neden istedi

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n vize sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirmesinin ardÄ±ndan Beyaz Saray Irakâ€™ta ABD operasyonlarÄ±na destek vermiÅŸ olan kiÅŸilerin isimlerini istediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi

Konuyla ilgili açÄ±klamalarda bulunan ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (Pentagon) sözcüsü Deniz Albay Jeff Davis “Beyaz Saray, Irak özelinde olmak üzere, ABD operasyonlarÄ±na destek verenlerin listesini hazÄ±rlama fÄ±rsatÄ± verdi.” dedi.Henüz listenin tamamlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tahmini bir rakam veremeyeceÄŸini anlatan Davis, hazÄ±rlanacak listelerin vize ve giriÅŸ iÅŸlemlerinde dikkate alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

ABD operasyonlarÄ±na destek vermek üzere istihbarattan malzeme tedarikine askeri operasyonlardan diplomatik desteÄŸe binlerce Irak vatandaÅŸÄ±nÄ±n taÅŸeronluk yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Davis “Irak’ta bizimle gerek mütercim olarak, gerek bizimle birlikte savaÅŸmÄ±ÅŸ çok ortaÄŸÄ±mÄ±z var.” ifadelerini kullandÄ±.

Davis ÅŸöyle devam etti:

“Bizimle birlikte savaÅŸmak ve bizi desteklemek konusunda baÄŸlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± somut bir ÅŸekilde ortaya koyanlarÄ±n adlarÄ±nÄ±n gerekli süreçlerde bilinmesini saÄŸlamak istiyoruz. DolayÄ±sÄ±yla bize verdikleri desteÄŸi dikkate alÄ±yoruz.”

ABD’nin terör örgütü DEAÅž ile mücadelesinde ABD ordusuna yardÄ±m etmiÅŸ olanlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda 2003’ten beri ABD’nin yanÄ±nda yer almÄ±ÅŸ kiÅŸileri de kapsadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Davis, Beyaz Saray’dan bu talebinin hafta sonu geldiÄŸini aktardÄ±.

Sözcü, ABD Savunma BakanÄ± James Mattis’in söz konusu BaÅŸkanlÄ±k Kararnamesi'nde her kararnamede olduÄŸu gibi BaÅŸkan Trump’a danÄ±ÅŸmanlÄ±k etmiÅŸ olabileceÄŸini kaydetti ancak Cuma günü Pentagon’da imzalanan kararnamenin metnini önceden görüp görmediÄŸine iliÅŸkin sorularÄ± da yanÄ±tsÄ±z bÄ±raktÄ±.

Sözcü önümüzdeki günlerde Trump yönetiminin benzer bir liste talebini diÄŸer ülkeler için de yapÄ±p yapmayacaÄŸÄ±nÄ± bilmediÄŸini aktardÄ±.

Trump tartÄ±ÅŸma yaratan "Ulusu yabancÄ± teröristlerin ülkeye giriÅŸinden koruma” baÅŸlÄ±klÄ± kararnameyi Pentagon'u ziyareti sÄ±rasÄ±nda imzaladÄ±.Kararname mültecilerin ülkeye kabul edilmesini dört ay için askÄ±ya Irak, Ä°ran, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen vatandaÅŸlarÄ±na üç ay boyunca vize verilmemesini öngörüyor. AyrÄ±ca bu yedi ülke vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n önümüzdeki üç ay boyunca ABD'ye giriÅŸine izin verilmeyecek. Kararname, yüzbinlerce kiÅŸi tarafÄ±ndan ABD'nin önde gelen uluslararasÄ± havalimanlarÄ±nda ve kent merkezlerinde protesto ediliyor.

ABD GENEL KURMAY BAÅžKANI VE Ä°STÄ°HBARAT DÄ°REKTÖRÜ ULUSAL GÜVENLÄ°K KONSEYÄ°'NDEN ÇIKARILDI

Barack Obama döneminde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi üyesi olan Genel Kurmay BaÅŸkanÄ± ve Ulusal Ä°stihbarat Direktörünün Trump tarafÄ±ndan imzalanan bir genelge ile asil üyelikten çÄ±karÄ±lmasÄ± tartÄ±ÅŸmalara yol açtÄ±.Konuyla ilgili bir soruya yanÄ±t veren Davis, bu iki pozisyonun George W. Bush döneminde de konseye üye olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, dolayÄ±sÄ±yla Pentagon açÄ±sÄ±nda büyük bir deÄŸiÅŸiklik sayÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Kaynak: Hürriyet