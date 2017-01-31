ABD'li kadÄ±n yargÄ±Ã§ Ann Donnelly Trump'Ä±n o kararÄ±nÄ± durdurma kararÄ± aldÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n gÃ¶Ã§men yasasÄ±yla birlikte kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± vize yasaÄŸÄ±nÄ±n Ã¼zerine kadÄ±n yargÄ±Ã§, halihazÄ±rda vizesi olanlarÄ±n ve gÃ¶Ã§menlik statÃ¼sÃ¼ onaylanmÄ±ÅŸ kiÅŸilerin sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edilmesini durdurma kararÄ±nÄ± aldÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n 7 Müslüman ülkeye getirdiÄŸi yasak kapsamÄ±nÄ±n halihazÄ±rda vizesi olanlarÄ±n ve göçmenlik statüsü onaylanmÄ±ÅŸ kiÅŸilerin sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edilmesini durdurma kararÄ±nÄ± alan kadÄ±n yargÄ±ç Ann Donnelly, Amerikan medyasÄ±nÄ±n ilgi odaÄŸÄ± haline geldi. 25 yÄ±l bölge savcÄ±sÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± olarak çalÄ±ÅŸan daha sonra 6 yÄ±l eyalet yargÄ±cÄ± olarak hizmet veren Donnelly, 2015 yÄ±lÄ±nda Demokrat Senatör Chuck Schumer'in tavsiyesi üzerine dönemin ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama'nÄ±n aday göstermesi sonucu federal hâkim olarak atanmÄ±ÅŸtÄ±.

'ZORLUKLARA HAZIRIM'

Donnelly'nin en önemli davasÄ± bölge savcÄ±sÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ±yken, Tyco ÅŸirketinin CEO'su Dennis Kozlowski'ye ÅŸirketten 100 milyon dolarÄ± çalma suçlamalasÄ±yla açÄ±lan soruÅŸturmaydÄ±. Kozlowski, sahip oldÄ±ÄŸu 6 bin dolarlÄ±k altÄ±n duÅŸ perdesi ve düzenlediÄŸi 2 milyon dolarlÄ±k doÄŸumgünü partisiyle dikkat çeken bir isimdi. Senato'da oylama sÄ±rasÄ±nda federal yargÄ±çlÄ±ÄŸa hazÄ±r olup olmadÄ±ÄŸÄ± sorulduÄŸunda 'Zorluklara hazÄ±rÄ±m' yanÄ±tÄ±nÄ± vermiÅŸti. Evli ve 2 iki çocuk annesi olan Donnelly, Senato'daki oylamada 95 lehte, 2 aleyhte oy almÄ±ÅŸtÄ±. Donnelly, Michigan Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Ohio Eyalet Üniversitesi'nde de hukuk eÄŸitimi aldÄ±.

SON ANDA DURDURDU

YargÄ±ç Donnelly, Amerikan Sivil Özgürlükler BirliÄŸi'nin (ACLU) New York'ta gözaltÄ±na alÄ±nan iki IraklÄ± için yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruda emsal oluÅŸturacak bir karar vererek yasak sonrasÄ± ülkeye yasal vizeyle gelmiÅŸ olanlarÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesini durdurma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Donnelly'nin meÅŸru oturma müsadesi hakkÄ± tanÄ±yan yeÅŸil kartÄ± (green card) ve geçerli vizesi olanlarÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmemesine yönelik kararÄ± okumasÄ± sÄ±rasÄ±nda, baÅŸvuruyu yapan avukatlardan biri, eÄŸer hÄ±zlÄ± hareket etmezse bir göçmenin Suriye'ye gönderileceÄŸi yönünde uyarÄ± da bulundu. Bunun üzerine Donnelly, hükümete Suriye'ye gönderilecek bu kiÅŸinin güvenliÄŸini garanti edip edemediklerini sordu, ancak aldÄ±ÄŸÄ± cevaptan ikna olmayÄ±nca kararÄ± çÄ±kardÄ±. Donnelly'nin kararÄ±nda geçerli vizesi olanlarÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmemesi ifade edildi, ancak bu kiÅŸilerin ABD'ye alÄ±nmasÄ± konusunda da bir hüküm verilmedi. Konuyla ilgili belirsizliÄŸin ÅŸubat sonunda olmasÄ± beklenen ikinci duruÅŸmada ortadan kalkmasÄ± bekleniyor.

16 BAÅžSAVCIDAN KINAMA

ABD'deki 50 eyaletten 16'sÄ±nÄ±n baÅŸsavcÄ±sÄ±, 7 Müslüman ülkenin vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n ülkeye giriÅŸini yasaklayan baÅŸkanlÄ±k kararnamesini kÄ±nayan ortak bildiri yayÄ±mladÄ±. Bildiride, "130 milyondan fazla AmerikalÄ± ve eyaletlerimizdeki yabancÄ±larÄ±n baÅŸsavcÄ±larÄ± olarak, BaÅŸkan Trump'Ä±n anayasaya ve ABD deÄŸerlerine aykÄ±rÄ± ve yasa dÄ±ÅŸÄ± kararnamesini kÄ±nÄ±yoruz" denildi. Ortak bildiride, dini özgürlüÄŸün, ABD'nin temel bir ilkesi olduÄŸu, her zaman da öyle olacaÄŸÄ± ve hiçbir baÅŸkanÄ±n bu gerçeÄŸi deÄŸiÅŸtiremeyeceÄŸi ifade edildi. Bildiride, New York, Washington D.C, California, Pennsylvania, Massachusetts, Hawaii, Virginia, Oregon, Connecticut, Vermont, Illinois, New Mexico, Iowa, Maine, Maryland ve Washington eyaletlerininin baÅŸsavcÄ±larÄ±nÄ±n imzasÄ± yer aldÄ±.

TRUMP SAVUNDU

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, dün sabah ilk iÅŸ olarak Twitter'dan 7 Müslüman ülkeye ve göçmenlere getirdiÄŸi ülkeye giriÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ± savunmaya geçti. Trump, ABD'ye giriÅŸlerine izin verilmeyen kiÅŸilerle ilgili durumun abartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 325 bin kiÅŸiden sadece 109'unun gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Trump, havalimanÄ±ndaki sorunlarÄ±n "bilgisayar sistemleri, protestocular ve Senatör Schumer'in gözyaÅŸlarÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±" yazdÄ±. Senatör Chuck Schumer, önceki gün Trump'Ä±n kararnamesini kÄ±nadÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda gözyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamamÄ±ÅŸtÄ±. Trump, kendi partisinden gelen eleÅŸtirilere de cevap verdi.