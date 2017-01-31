ABD Rus vatandaÅŸlarÄ±n vize alabilmeleri iÃ§in yeni prosedÃ¼rÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±

Rus vatandaÅŸlarÄ±n vizelerini yenileyebilmesi iÃ§in ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi mÃ¼lakat ÅŸartÄ± getirdi.

ABD BüyükelçiliÄŸi BasÄ±n Servisi tarafÄ±ndan Rus haber ajansÄ± Ria Novosti'ye yapÄ±lan açÄ±klamada, ABD'nin diplomatik çalÄ±ÅŸanlar ve diÄŸer bazÄ± resmi çalÄ±ÅŸanlar ve yine aynÄ± kategoride vize almak isteyen ve eski vizesinin bitiÅŸ tarihinden 12 aydan az bir zaman geçen kiÅŸiler dÄ±ÅŸÄ±nda herkesin mülakata girmesini zorunlu hale getirdiÄŸi belirtildi.

DONALD TRUMP'IN TALÄ°MATI ÜZERÄ°NE UYGULANDI

YapÄ±lan açÄ±klamada, "BüyükelçiliÄŸin yetkili kiÅŸisi, baÅŸvuruda bulunan herkesin baÅŸvuru sürecinin gerektirdiÄŸi zaman her durumda görüÅŸmeye gelmesini talep etme hakkÄ±na sahip" ifadesi yer aldÄ±. Bu deÄŸiÅŸikliklerin ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n talimatÄ± üzerinde uygulandÄ±ÄŸÄ± da kaydedildi.