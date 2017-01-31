Ana Sayfa | DÃœNYA 31/01/2017 10:30

ABD Rus vatandaÅŸlarÄ±n vize alabilmeleri iÃ§in yeni prosedÃ¼rÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±


Rus vatandaÅŸlarÄ±n vizelerini yenileyebilmesi iÃ§in ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi mÃ¼lakat ÅŸartÄ± getirdi.

ABD BüyükelçiliÄŸi BasÄ±n Servisi tarafÄ±ndan Rus haber ajansÄ± Ria Novosti'ye yapÄ±lan açÄ±klamada, ABD'nin diplomatik çalÄ±ÅŸanlar ve diÄŸer bazÄ± resmi çalÄ±ÅŸanlar ve yine aynÄ± kategoride vize almak isteyen ve eski vizesinin bitiÅŸ tarihinden 12 aydan az bir zaman geçen kiÅŸiler dÄ±ÅŸÄ±nda herkesin mülakata girmesini zorunlu hale getirdiÄŸi belirtildi.

DONALD TRUMP'IN TALÄ°MATI ÜZERÄ°NE UYGULANDI

YapÄ±lan açÄ±klamada, "BüyükelçiliÄŸin yetkili kiÅŸisi, baÅŸvuruda bulunan herkesin baÅŸvuru sürecinin gerektirdiÄŸi zaman her durumda görüÅŸmeye gelmesini talep etme hakkÄ±na sahip" ifadesi yer aldÄ±. Bu deÄŸiÅŸikliklerin ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n talimatÄ± üzerinde uygulandÄ±ÄŸÄ± da kaydedildi.

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BÃ¼yÃ¼k geliÅŸme o Ã¼lkede burka yasaklanÄ±yor

Avusturya'da koalisyon hÃ¼kÃ¼meti burkanÄ±n yasaklanmasÄ± konusunda uzlaÅŸarak, "MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ tamamen Ã¶rtmesine yasak getirmeyi kabul ettik." dedi.


Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°ran'Ä±n fÃ¼ze denemesi gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sean Spicer, Ä°ran'Ä±n fÃ¼ze denemesi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayarak, "Ä°ran'Ä±n bu fÃ¼zeyi fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±ndayÄ±z, tam detaylarÄ±na bakÄ±yoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.


ABD'li kadÄ±n yargÄ±Ã§ Ann Donnelly Trump'Ä±n o kararÄ±nÄ± durdurma kararÄ± aldÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n gÃ¶Ã§men yasasÄ±yla birlikte kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± vize yasaÄŸÄ±nÄ±n Ã¼zerine kadÄ±n yargÄ±Ã§, halihazÄ±rda vizesi olanlarÄ±n ve gÃ¶Ã§menlik statÃ¼sÃ¼ onaylanmÄ±ÅŸ kiÅŸilerin sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edilmesini durdurma kararÄ±nÄ± aldÄ±.