Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°ran'Ä±n fÃ¼ze denemesi gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sean Spicer, Ä°ran'Ä±n fÃ¼ze denemesi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayarak, "Ä°ran'Ä±n bu fÃ¼zeyi fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±ndayÄ±z, tam detaylarÄ±na bakÄ±yoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan (Pentagon) bir yetkili, Ä°ran'Ä±n hafta sonu yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen balistik füze denemesinin baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸunu öne sürdü.AA muhabirine açÄ±klama yapan Pentagon yetkilisi, Ä°ran'Ä±n pazar günü orta ölçekli balistik füze denemesi gerçekleÅŸtirdiÄŸini teyit ettiklerini söyledi.Yetkili, "Denemenin yeri konusunda bir ÅŸey diyemeyeceÄŸim ancak füze fÄ±rlatÄ±ldÄ±ktan sonra atmosfere geri girmeden infilak ettiÄŸi için denemenin baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸunu söyleyebilirim." dedi.

Ä°LK ANDA DOÄžRULAYAMADI

Konuyla ilgili bu sabah bir soru üzerine açÄ±klamalarda bulunan Pentagon sözcüsü Deniz Albay Jeff Davis, Tahran'Ä±n balistik füze denemesi yaptÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin haberleri gördüÄŸünü ancak bu iddialarÄ± ÅŸimdilik teyit edemeyeceÄŸini bildirmiÅŸti.Ä°ran'Ä±n bölgedeki askeri faaliyetlerini yakÄ±ndan takip ettiklerini anlatan Davis "Ä°ddia edildiÄŸi gibi bir füze denemesi söz konusu ise bu Ä°ran'Ä±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyi kararlarÄ±nÄ± ihlal etmesi demektir. Bu konuda uluslararasÄ± müttefiklerimizle ortak çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam etmektedir." demiÅŸti.

"965 KÄ°LOMETRE SONRA Ä°NFÄ°LAK ETTÄ°"

Ä°smi açÄ±klanmayan bazÄ± AmerikalÄ± yetkililerin Amerikan medyasÄ±na verdiÄŸi bilgilere göre, deneme Tahran'Ä±n 180 km doÄŸusunda yer alan Semnan sahasÄ±nda gerçekleÅŸti."HoramÅŸahr" adlÄ± orta menzilli balistik füzenin denendiÄŸi iddia edilen haberlerde söz konusu füzenin infilak etmeden önce yaklaÅŸÄ±k 965 km mesafe katettiÄŸi belirtildi.