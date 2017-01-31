Ana Sayfa | DÃœNYA 31/01/2017 11:06

BÃ¼yÃ¼k geliÅŸme o Ã¼lkede burka yasaklanÄ±yor


Avusturya'da koalisyon hÃ¼kÃ¼meti burkanÄ±n yasaklanmasÄ± konusunda uzlaÅŸarak, "MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ tamamen Ã¶rtmesine yasak getirmeyi kabul ettik." dedi.

Sosyal Demokrat Parti ile koalisyonun küçük ortaÄŸÄ± muhafazakar Avusturya Halk Partisi, burkanÄ±n yasakalanmasÄ± konusunda ortak karar verdi.Parti sözcüleri, ülkede MüslümanlarÄ±n taktÄ±ÄŸÄ± yüzü tamamen örten burkanÄ±n yasaklanacaÄŸÄ±nÄ± ÅŸu ifadelerle açÄ±kladÄ±:"MüslümanlarÄ±n yüzünü tamamen örtmesine yasak getirmeyi kabul ettik. Bu bizim için kolay bir anlaÅŸma olmadÄ±. Destekleyenler ve karÅŸÄ± çÄ±kanlar oldu. Fakat ortak bir hükümet için eylem planÄ± üzerinde uzlaÅŸmak önemliydi." Avusturya'nÄ±n muhafazakar eÄŸilimli DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sebastian Kurz, Sosyal DemokratlarÄ±n daha önce karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± burka yasaÄŸÄ± konusunda taviz vermesini sosyal medya hesabÄ±ndan tebrik etti ve ekledi:"Burka ve hicab gibi ya da Selefilerin Kuran daÄŸÄ±tmalarÄ± gibi topluma karÅŸÄ± sembolik ÅŸeyler… Bunlar yasaklanacak."

 

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