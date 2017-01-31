Suudi SavaÅŸ gemisine saldÄ±rdÄ±lar 2 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti

Sana yÃ¶netimini destekleyen Suudi Arabistan'Ä±n savaÅŸ gemisine bombalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen Yemen'de hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± Husiler, 2 askerin Ã¶lmesine 3 askerin ise yaralanmasÄ±na sebep oldu.

Yemen'de Ä°ran destekli Husiler ile uluslararasÄ± kamuoyunca tanÄ±nan hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüÄŸündeki koalisyon arasÄ±ndaki savaÅŸ giderek ÅŸiddetleniyor. Suudi resmi ajansÄ± SPA'nÄ±n haberine göre, koalisyon güçleri komutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n açÄ±klamasÄ±nda, KÄ±zÄ±ldeniz'de devriye görevi yapan Suudi Arabistan Deniz Kuvvetlerine ait bir fÄ±rkateyne Hudeyde LimanÄ±'nÄ±n batÄ±sÄ±nda intihar saldÄ±rÄ±sÄ± düzenlendiÄŸi belirtildi.

3 TEKNE Ä°LE SALDIRDILAR

Ä°ntihar saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n, Ä°ran destekli Husiler tarafÄ±ndan üç tekne ile düzenlendiÄŸi, fÄ±rkateyne çarpan teknelerden birinin geminin arka tarafÄ±nda yangÄ±na neden olduÄŸu, müdahale edilerek yangÄ±nÄ±n büyümeden söndürüldüÄŸü ifade edildi.

HUSÄ°LER SALDIRININ ROKETLE GERÇEKLEÅžTÄ°ÄžÄ°NÄ° Ä°DDÄ°A ETTÄ°

Ä°ntihar saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± denizde operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulanan açÄ±klamada, Husilerin, Hudeyde LimanÄ±'nÄ± terör eylemleri için operasyon merkezi olarak kullanmaya devam ettikleri, Yemen vatandaÅŸlarÄ±na insani yardÄ±m ve ilaç gibi malzemelerin ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için kullanÄ±lan limanÄ±n terör merkezi olarak iÅŸletilmesinin tehlikeyi tÄ±rmandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Husiler ise fÄ±rkateyne yönelik saldÄ±rÄ±nÄ±n, roketle gerçekleÅŸtirildiÄŸini iddia etti.

KOALÄ°SYON ÜSSÜNE BALÄ°STÄ°K FÜZEYLE SALDIRI

Öte yandan Husiler, Suudi Arabistan öncülüÄŸündeki koalisyonun Zukar AdasÄ±'ndaki askeri üssüne de balistik füzeyle saldÄ±rÄ± düzenledi.KÄ±zÄ±ldeniz'deki adaya yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yÄ±, Husilerin resmi yayÄ±n organÄ± duyurdu. SaldÄ±rÄ±da ölen ya da yaralanan olup olmadÄ±ÄŸÄ± bilinmiyor.