Ana Sayfa | DÃœNYA 31/01/2017 13:06

Ä°badet saatlerinde cami kapÄ±larÄ± kilitlenecek


Hollanda'da 4 bÃ¼yÃ¼k camiye saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlenmesinin ardÄ±ndan ibadet saatlerinde camilerin kapÄ±larÄ±nÄ±n bir sÃ¼re kilitleneceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Hollanda basÄ±nÄ±ndaki haberlere göre, dört büyük caminin yetkilileri, Kanada'da meydana gelen olaydan sonra acil toplantÄ± yaptÄ±.ToplantÄ±da alÄ±nan karar sonucu Amsterdam, Rotterdam, Lahey ve Utrecht kentlerinde bulunan ve daha çok FaslÄ±larÄ±n gittiÄŸi dört büyük camide 'ciddi güvenlik kaygÄ±larÄ±' nedeniyle ibadet saatlerinde kapÄ±larÄ±n kilitleneceÄŸi kaydedildi.Cami yetkilileri, yayÄ±mladÄ±klarÄ± ortak bildiride, camilerin her zaman herkese açÄ±k olmasÄ± gerektiÄŸini bilmelerine raÄŸmen radikal bir karar almak mecburiyetinde olduklarÄ±nÄ± ifade etti. Yetkililer, böyle bir karar aldÄ±klarÄ± için çok üzgün olduklarÄ±nÄ± belirtti. Kanada'nÄ±n Quebec eyaletinde Ä°slam Kültür Merkezi'nde yatsÄ± namazÄ± için toplanan cemaati hedef alan ve 3 kiÅŸi tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 6 kiÅŸi ölmüÅŸ, 8 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

sigara

Sigara 2020'ye kadar 114 liradan satÄ±lacak

DÃ¼nyada sigaranÄ±n en pahalÄ± satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¼lke Avustralya sigara tÃ¼ketimini azaltmak iÃ§in harekete geÃ§ti


Suudi SavaÅŸ gemisine saldÄ±rdÄ±lar 2 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti

Sana yÃ¶netimini destekleyen Suudi Arabistan'Ä±n savaÅŸ gemisine bombalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen Yemen'de hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± Husiler, 2 askerin Ã¶lmesine 3 askerin ise yaralanmasÄ±na sebep oldu.


BÃ¼yÃ¼k geliÅŸme o Ã¼lkede burka yasaklanÄ±yor

Avusturya'da koalisyon hÃ¼kÃ¼meti burkanÄ±n yasaklanmasÄ± konusunda uzlaÅŸarak, "MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ tamamen Ã¶rtmesine yasak getirmeyi kabul ettik." dedi.