Ä°badet saatlerinde cami kapÄ±larÄ± kilitlenecek

Hollanda'da 4 bÃ¼yÃ¼k camiye saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlenmesinin ardÄ±ndan ibadet saatlerinde camilerin kapÄ±larÄ±nÄ±n bir sÃ¼re kilitleneceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Hollanda basÄ±nÄ±ndaki haberlere göre, dört büyük caminin yetkilileri, Kanada'da meydana gelen olaydan sonra acil toplantÄ± yaptÄ±.ToplantÄ±da alÄ±nan karar sonucu Amsterdam, Rotterdam, Lahey ve Utrecht kentlerinde bulunan ve daha çok FaslÄ±larÄ±n gittiÄŸi dört büyük camide 'ciddi güvenlik kaygÄ±larÄ±' nedeniyle ibadet saatlerinde kapÄ±larÄ±n kilitleneceÄŸi kaydedildi.Cami yetkilileri, yayÄ±mladÄ±klarÄ± ortak bildiride, camilerin her zaman herkese açÄ±k olmasÄ± gerektiÄŸini bilmelerine raÄŸmen radikal bir karar almak mecburiyetinde olduklarÄ±nÄ± ifade etti. Yetkililer, böyle bir karar aldÄ±klarÄ± için çok üzgün olduklarÄ±nÄ± belirtti. Kanada'nÄ±n Quebec eyaletinde Ä°slam Kültür Merkezi'nde yatsÄ± namazÄ± için toplanan cemaati hedef alan ve 3 kiÅŸi tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 6 kiÅŸi ölmüÅŸ, 8 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.