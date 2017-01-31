Sigara 2020'ye kadar 114 liradan satÄ±lacak

DÃ¼nyada sigaranÄ±n en pahalÄ± satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¼lke Avustralya sigara tÃ¼ketimini azaltmak iÃ§in harekete geÃ§ti

BBC Türkçe'nin haberine göre, Alman bankasÄ± Deutsche Bank'Ä±n Nisan 2015'te yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± bir rapora göre dünyada sigara fiyatÄ±nÄ±n en yüksek olduÄŸu ülke olan Avustralya'da hükümet, bir paket sigaranÄ±n fiyatÄ±nÄ± 2020'ye kadar kademeli olarak 40 Avustralya dolarÄ±na (YaklaÅŸÄ±k 114 Türk lirasÄ±) çÄ±karmayÄ± planlÄ±yor.

Ülkede üst üste yapÄ±lan zamlarÄ±n ardÄ±ndan Avustralya'da sigara tüketiminin, son altÄ± yÄ±lda yüzde 15 azaldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

Avustralya'nÄ±n Melbourne kentinde bugünkü fiyatlarla bir paket sigaranÄ±n fiyatÄ± yaklaÅŸÄ±k 79 Türk LirasÄ±.

YASAK HIZLA GENÄ°ÅžLEDÄ°

Tüm sigara paketlerinin tek tip olmasÄ± uygulamasÄ±nÄ± hayata geçiren ilk ülke olan Avustralya'da, sigara içilebilecek alanlar konusunda ciddi sÄ±nÄ±rlamalar bulunuyor.

Ülkede iÅŸ yerleri, bar ve restoranlarla baÅŸlayan sigara yasaÄŸÄ±, hÄ±zla geniÅŸledi.ÖrneÄŸin South Wales eyaletinde ÅŸu an çocuk parklarÄ±nÄ±n 10 metre, kamusal binalarÄ±n giriÅŸi, tren platformlarÄ±, taksi duraklarÄ± ve otobüs duraklarÄ±nÄ±n dört metreye kadar yakÄ±nÄ±nda sigara içmek yasak. DiÄŸer eyaletlerde de benzer yasaklar bulunuyor.

Birçok plajda sigara içmek yasak. Eyaletlerin çoÄŸu, hapishanelerde sigaraya izin vermiyor. Tüm eyaletlerde, çocuklarÄ±n da seyahat ettiÄŸi arabalarda sigaraya yasak getirilmiÅŸ durumda.

Yasaklara uymayanlara 2 bin Avustralya dolarÄ±na (YaklaÅŸÄ±k 5720 Türk LirasÄ±) kadar ceza veriliyor.