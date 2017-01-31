Ana Sayfa | DÃœNYA 31/01/2017 16:53

BM TÃ¼rkiye'ye o ismin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulundu

AydÄ±n Sefa Akay

FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan TÃ¼rk hakim ve diplomat AydÄ±n Sefa Akay BM'ya baÄŸlÄ± bir mahkeme tarafÄ±ndan yapÄ±lan Ã§aÄŸrÄ±ya gÃ¶re serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± isteniyor

Burkina Faso DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ile ByLock görüÅŸmesi olduÄŸu için tutuklanan BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) UluslararasÄ± Ceza Mahkemeleri Rezidüel MekanizmasÄ± (UluslararasÄ± ceza mahkemelerinin soykÄ±rÄ±m davalarÄ±na bakan mahkemesi) Hâkimi AydÄ±n Sefa Akay ile ilgili yeni bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±.

Reuters'Ä±n haberine göre, BM UluslararasÄ± Ceza Mahkemeleri Rezidüel MekanizmasÄ±'nÄ±n (MICT) aldÄ±ÄŸÄ± kararda, Akay'Ä±n diplomatik dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± olduÄŸu ve hapse atÄ±lmasÄ±nÄ±n yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ilkesini ihlal ettiÄŸi savunuldu.

Ruanda ve Yugoslavya’daki savaÅŸ suçlarÄ±nÄ± yargÄ±layan mahkemenin baÅŸkanÄ± Theodor Meron tarafÄ±ndan açÄ±klanan kararda, “FETÖ üyeliÄŸi, anayasal düzeni deÄŸiÅŸtirmeye kalkÄ±ÅŸmak ve adam öldürmek’ iddiasÄ±yla tutuklu olan Akay'Ä±n, 14 Åžubat'a kadar serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istendi.

 
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