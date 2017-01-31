AB Konseyi BaÅŸkanÄ± yeni ABD yÃ¶netimi geleceÄŸimizi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lemez hale getiriyor dedi

Avrupa BirliÄŸi (AB) Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk, Donald Trump yÃ¶netiminden Ã§ok endiÅŸeli

AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk, Donald Trump yönetimindeki ABD'den gelen "endiÅŸe verici" açÄ±klamalarÄ±n Avrupa'nÄ±n geleceÄŸini büyük ölçüde öngörülemez hale getirdiÄŸini, son 70 yÄ±llÄ±k dÄ±ÅŸ politikasÄ±nÄ± sorgulayan Washington'Ä±n AB'yi zor duruma bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Tusk, 3 Åžubat'ta Malta'da yapÄ±lacak gayri resmi AB zirvesi öncesi, AB'den ayrÄ±lma kararÄ± alan Ä°ngiltere hariç üye ülkelerin devlet ve hükümet baÅŸkanlarÄ±na birliÄŸin geleceÄŸine iliÅŸkin mektup gönderdi. Mektubunda bölünmeye karÅŸÄ± birlik çaÄŸrÄ±sÄ± yapan Tusk, AB'nin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu tehditleri sÄ±raladÄ±.

Ä°lk tehdidin dÄ±ÅŸarÄ±dan geldiÄŸini kaydeden Tusk, bunlar arasÄ±nda "gittikçe özellikle de denizlerde iddialÄ± hale gelen Çin, Rusya'nÄ±n Ukrayna ve komÅŸularÄ±na yönelik saldÄ±rgan politikasÄ± ile "radikal Ä°slam'"Ä±n önemli bir rol oynadÄ±ÄŸÄ± OrtadoÄŸu'da ve Afrika'daki endiÅŸe verici savaÅŸlar, terör ve anarÅŸiyi" sÄ±raladÄ±.

Yeni ABD yönetiminin endiÅŸe verici açÄ±klamalarÄ±nÄ±n da Avrupa'daki herkesin geleceÄŸini büyük ölçüde öngörülemez hale getirdiÄŸini belirten Tusk, "Tarihimizde ilk kez, giderek artan bir ÅŸekilde çoklu dÄ±ÅŸ dünyada, çok sayÄ±da kiÅŸi açÄ±kça Avrupa karÅŸÄ±tÄ± ya da en iyi tabirle Avrupa'ya ÅŸüpheyle bakar hale geliyor. Özellikle Washington'daki deÄŸiÅŸim, AB'yi zor durumda bÄ±rakÄ±yor; yeni yönetim, Amerikan dÄ±ÅŸ politikasÄ±nÄ±n son 70 yÄ±lÄ±nÄ± sorgular gibi görünüyor." ifadesini kullandÄ±.

Trump için AB, Almanya'nÄ±n bir aracÄ±

20 Ocak'ta göreve gelen Trump, seçim kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda sÄ±k sÄ±k NATO'nun AvrupalÄ± müttefiklerinin savunma harcamalarÄ±nÄ± artÄ±rmasÄ± gerektiÄŸini belirtmiÅŸ ve ABD ile AB arasÄ±nda serbest ticaret anlaÅŸmasÄ± yapÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± olduÄŸunu dile getirmiÅŸti.

AralarÄ±nda Tusk'un da olduÄŸu AB kurumlarÄ±nÄ±n yöneticileri Trump'Ä±n seçim zaferinin ardÄ±ndan kutlama mesajÄ± göndererek, göreve baÅŸlamamasÄ±na raÄŸmen AB Liderler Zirvesine davet etmiÅŸti. Ancak, Trump AralÄ±k ayÄ±ndaki zirveye gelmediÄŸi gibi, AB kurumlarÄ±nÄ±n yöneticilerinden ziyade Avrupa içindeki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± liderlerle görüÅŸmüÅŸtü.

AB'den ayrÄ±lma kararÄ± alan Ä°ngiltere ile serbest ticaret anlaÅŸmasÄ± yapmak istediÄŸinin de sinyalini veren Trump, Ä°ngiltere’nin birlikten ayrÄ±lma kararÄ±yla son derece zekice davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ülkenin çÄ±kÄ±ÅŸ yolunda mükemmel ÅŸekilde ilerlediÄŸini savunmuÅŸtu. Trump, AB'yi ise "Almanya'nÄ±n bir aracÄ±" olarak nitelemiÅŸti.