Bakan Veysel EroÄŸlu o illerin Ã§Ä±ÄŸ tehlikesi altÄ±nda olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

Bakan EroÄŸlu, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye'nin doÄŸu kesimlerinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklendiÄŸini ifade etti

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü'nün yaptÄ±ÄŸÄ± son tahminlere göre bugün ve yarÄ±n Orta ve DoÄŸu Karadeniz ile DoÄŸu Anadolu bölgelerinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklendiÄŸini belirten Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, "VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z ve ilgili birimler özellikle çÄ±ÄŸ tehlikelerine karÅŸÄ± bu bölgelerimizde dikkatli olmalÄ±" uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Orta ve DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ± illerinde (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklendiÄŸine dikkati çeken EroÄŸlu, yoÄŸun karÄ±n ayrÄ±ca DiyarbakÄ±r, Batman, Siirt, Bingöl, Tunceli, MuÅŸ, Bitlis, ÅžÄ±rnak ve Hakkari çevreleri ile ElazÄ±ÄŸ'Ä±n doÄŸu, Van'Ä±n ve Erzurum'un güney kesimlerinde de etkili olacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü'nün yaptÄ±ÄŸÄ± son tahminlere göre bugün ve yarÄ±n Orta ve DoÄŸu Karadeniz ile DoÄŸu Anadolu bölgelerinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklendiÄŸini anÄ±msatan Bakan EroÄŸlu, vatandaÅŸlarÄ±n ve ilgili birimlerin bu bölgelerde özellikle çÄ±ÄŸ tehlikelerine karÅŸÄ± dikkatli olmalarÄ± gerektiÄŸi konusunda uyardÄ±.

Buralardaki kar örtüsünün 20 santimetre ve üzeri olarak tahmin edildiÄŸini aktaran EroÄŸlu, yaÅŸanabilecek buzlanma ve don, ulaÅŸÄ±mda aksamalar ile özellikle çÄ±ÄŸ tehlikesi risklerine karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±n ve ilgili birimlerin dikkatli olmasÄ± gerektiÄŸini, gerekli yerlere ikazlarÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

ÇÄ±ÄŸ kontrol projeleri hayata geçiriliyor

Etkili kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sonrasÄ± DoÄŸu Karadeniz ile DoÄŸu Anadolu'nun kuzey ve doÄŸu kesimlerinde, dik ve eÄŸimli yamaçlarda çÄ±ÄŸ düÅŸme riski olduÄŸuna dikkati çekerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu riske karÅŸÄ± gereken tedbirler alÄ±nmalÄ±. Biz de bakanlÄ±k olarak bu hususta gerekli önlemleri aldÄ±k ve alÄ±yoruz. BakanlÄ±k olarak son 5 yÄ±lda 7 adet çÄ±ÄŸ projesini tamamladÄ±k. Hayat geçirilen projelerle çÄ±ÄŸ zararlarÄ±nÄ±n büyük ölçüde önüne geçildi. ÇÄ±ÄŸ halinde yaÅŸanan can ve mal kayÄ±plarÄ± artÄ±yor. ÇÄ±ÄŸ, özellikle DoÄŸu Anadolu ve DoÄŸu Karadeniz Bölgesi gibi topografyanÄ±n eÄŸimli olduÄŸu dik arazilerde daha fazla oluyor. Son yüzyÄ±lda Türkiye'de Ulusal Afet ArÅŸivi'ne göre 219 çÄ±ÄŸ olayÄ± kayÄ±tlara geçti, bu olaylarda 201 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti."