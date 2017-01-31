SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nda rahatsÄ±zlanan Suriyeli bebek hayatÄ±nÄ± kaybetti

Yunanistan'daki Ritsona sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nda rahatsÄ±zlanarak hayatÄ±nÄ± kaybeden Suriyeli bebek topraÄŸa verildi

Yunanistan'da Ritsona sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nda rahatsÄ±zlanan ve kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Suriyeli iki aylÄ±k bebek, Halkida MezarlÄ±ÄŸÄ±nda defnedildi.

Avrupa'ya yolculuklarÄ±nda sÄ±nÄ±rlarÄ±n kapatÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Yunanistan'da mahsur kalan Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Temmo ailesinin 2 aylÄ±k bebeÄŸi NurÅŸan için cenaze töreni düzenlendi.Törene, bebeÄŸin babasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra kamp çalÄ±ÅŸanlarÄ± ve ailenin yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±. KÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, NurÅŸan bebeÄŸin minik bedeni dualar eÅŸliÄŸinde Halkida mezarlÄ±ÄŸÄ±nda topraÄŸa verildi.BebeÄŸin mezarÄ±nÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±na bir demet çiçeÄŸin yanÄ± sÄ±ra ölmeden önce sarÄ±lÄ± olduÄŸu gri renkli battaniyenin de bÄ±rakÄ±lmasÄ± duygusal anlara neden oldu.

Gözü yaÅŸlÄ± baba Ä°brahim Temmo, AA muhabirine, NurÅŸan bebeÄŸin cumartesi gece geç saatlerde rahatsÄ±zlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak hastaneye kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

YaklaÅŸÄ±k 10 ay önce eÅŸi, 4 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu ve 2 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±yla kaçak yollarla Yunanistan'a geldiklerini anlatan Temmo, bir an önce kamptan ayrÄ±larak, Avrupa'da yeni hayatlarÄ±na baÅŸlamak istediklerini ifade etti.

Resmi verilere göre, Yunanistan'da toplam 60 bin civarÄ±nda sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± bulunuyor.Avrupa ülkelerinin sÄ±nÄ±rlarÄ± kapatmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Yunanistan'da mahsur kalan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, bulunduklarÄ± kamplarda zorlu kÄ±ÅŸ koÅŸullarÄ±yla mücadele ediyor.Geçen haftalarda ülkeyi etkisine alan dondurucu soÄŸuklar ve yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sebebiyle Moria kampÄ±nda halen yazlÄ±k çadÄ±rlarda kalan yüzlerce sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n durumlarÄ± gündeme gelmiÅŸti.

Yunanistan'Ä±n kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±na hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalanmasÄ± ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yeterli imkanlar saÄŸlayamamasÄ± birçok sivil toplum kuruluÅŸunun eleÅŸtirisine yol açÄ±yor.Midilli AdasÄ±'ndaki Moria sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nda da son bir haftada 3 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.BirleÅŸmiÅŸ Milletler Mülteciler Yüksek KomiserliÄŸi baÅŸta olmak üzere birçok uluslararasÄ± sivil toplum kuruluÅŸu, kamp koÅŸullarÄ±nÄ± "acÄ±nasÄ±" ve "dehÅŸet verici" olarak nitelendirmiÅŸ, Yunan hükümetinin acilen harekete geçmesi için çaÄŸrÄ±da bulunmuÅŸtu.