HavalimanÄ± boÅŸaltÄ±lÄ±yor bomba imha ekipleri bÃ¶lgede

BelÃ§ikaâ€™nÄ±n Anvers-Deurne HavalimanÄ± ÅŸÃ¼pheli bir paketin bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan boÅŸaltÄ±lmaya baÅŸlandÄ±

Belçika basÄ±nÄ±, Anvers-Deurne HavalimanÄ± kargo bölümünde polis köpeÄŸinin ÅŸüpheli bir paket tespit ettiÄŸini, bölümün patlayÄ±cÄ± ÅŸüphesiyle boÅŸaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve güvenlik tedbirleri kapsamÄ±nda bölgeye bomba imha ekiplerinin sevk edildiÄŸini duyurdu.

Ä°nceleme sonrasÄ±nda havalimanÄ±nda bir ÅŸüphelinin polis tarafÄ±ndan göz altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±. Brüksel Zaventem HavalimanÄ± ve Maelbeek metro istasyonu, 22 Mart'ta intihar saldÄ±rÄ±larÄ±na hedef olmuÅŸtu. 32 kiÅŸinin öldüÄŸü 270 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±n sorumluluÄŸunu terör örgütü DAEÅž üstlenmiÅŸti.

Terör saldÄ±rÄ±larÄ± sonrasÄ±nda, Belçika’da tehdit seviyesi yüksek seviyeye çÄ±kartÄ±ldÄ±. SaldÄ±rÄ±larÄ±n ardÄ±ndan alÄ±nan güvenlik tedbirleri doÄŸrultusunda Brüksel ve Anvers gibi büyük ÅŸehirlerin önemli noktalarÄ±nda polis güçlerine ilave olarak askerler göreve baÅŸladÄ±.Belçika askeri, halen havalimanÄ±, metro istasyonlarÄ±, AB kurumlarÄ± da dahil önemli noktalarda ve iÅŸlek caddelerde tüm gün silahlÄ± ÅŸekilde nöbet tutuyor.

Kaynak: Hürriyet