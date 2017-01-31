Kilisede yÃ¼rÃ¼yen saldÄ±rgan dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ birbirine kattÄ±

Brezilya'daki bir dÃ¼ÄŸÃ¼n tÃ¶reninde gelin ve damadÄ±n arkasÄ±nda yÃ¼rÃ¼yen saldÄ±rgan, silahÄ±nÄ± Ã§Ä±kartÄ±p misafirlere ateÅŸ etti.

Brezilya'nÄ±n Limoeiro de Anadia kentinde bir düÄŸün töreni... Kiliseye yavaÅŸ adÄ±mlarla giren gelin ve damat misafirler tarafÄ±ndan cep telefonlarÄ±yla görüntüleniyor. Bu sÄ±rada Betinho lakabÄ±yla bilinen Umberto Ferreira dos Santos, yeni çiftin arkasÄ±nda yürüyor.Tam bu sÄ±rada Betinho tiÅŸörtünü sÄ±yÄ±rÄ±p silahÄ±nÄ± çÄ±karÄ±yor, oturan misafirlere doÄŸrultuyor.Bu sÄ±rada kiliseden çÄ±ÄŸlÄ±klar yükseliyor, arka arkaya altÄ± el silah sesi duyuluyor.