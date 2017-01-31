Ana Sayfa | DÃœNYA 31/01/2017 19:00

Kilisede yÃ¼rÃ¼yen saldÄ±rgan dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ birbirine kattÄ±


Brezilya'daki bir dÃ¼ÄŸÃ¼n tÃ¶reninde gelin ve damadÄ±n arkasÄ±nda yÃ¼rÃ¼yen saldÄ±rgan, silahÄ±nÄ± Ã§Ä±kartÄ±p misafirlere ateÅŸ etti.

Brezilya'nÄ±n Limoeiro de Anadia kentinde bir düÄŸün töreni... Kiliseye yavaÅŸ adÄ±mlarla giren gelin ve damat misafirler tarafÄ±ndan cep telefonlarÄ±yla görüntüleniyor. Bu sÄ±rada Betinho lakabÄ±yla bilinen Umberto Ferreira dos Santos, yeni çiftin arkasÄ±nda yürüyor.Tam bu sÄ±rada Betinho tiÅŸörtünü sÄ±yÄ±rÄ±p silahÄ±nÄ± çÄ±karÄ±yor, oturan misafirlere doÄŸrultuyor.Bu sÄ±rada kiliseden çÄ±ÄŸlÄ±klar yükseliyor, arka arkaya altÄ± el silah sesi duyuluyor.

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Angela Merkel

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Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trumpâ€™Ä±n imzaladÄ±ÄŸÄ± kararnameye tepkisini bÃ¶yle dile getirdi

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HavalimanÄ± boÅŸaltÄ±lÄ±yor bomba imha ekipleri bÃ¶lgede

BelÃ§ikaâ€™nÄ±n Anvers-Deurne HavalimanÄ± ÅŸÃ¼pheli bir paketin bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan boÅŸaltÄ±lmaya baÅŸlandÄ±


1 dolara dÃ¼ÄŸÃ¼n yapan Ã§ift sosyal medyada fenomen olunca tur ÅŸirketinden balayÄ± turu kazandÄ±

1 dolarÄ± sadece parlak Ã§elik alyanslar iÃ§in harcayan Wilson ve Ann Mutura Ã§ifti, kilisede yaptÄ±klarÄ± nikah tÃ¶ren yaptÄ±. Tasarruflu evlilik yapan Ã§ift, sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k yankÄ± uyandÄ±rÄ±nca 5 gÃ¼nlÃ¼k balayÄ± turu hediye etti.