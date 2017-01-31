1 dolara dÃ¼ÄŸÃ¼n yapan Ã§ift sosyal medyada fenomen olunca tur ÅŸirketinden balayÄ± turu kazandÄ±

1 dolarÄ± sadece parlak Ã§elik alyanslar iÃ§in harcayan Wilson ve Ann Mutura Ã§ifti, kilisede yaptÄ±klarÄ± nikah tÃ¶ren yaptÄ±. Tasarruflu evlilik yapan Ã§ift, sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k yankÄ± uyandÄ±rÄ±nca 5 gÃ¼nlÃ¼k balayÄ± turu hediye etti.

BBC’nin haberine göre, yaklaÅŸÄ±k 300 dolarÄ± bulan masraflarÄ± karÅŸÄ±layamadÄ±klarÄ± için geçen sene düÄŸünlerini iki kez ertelemek zorunda kalan Wilson ve Ann Mutura çifti, daha fazla beklememek için minimum harcamayla evlenmeye karar verdi. DüÄŸün törenlerine günlük kÄ±yafetleriyle katÄ±lan çift, 1 dolarÄ± yalnÄ±zca parlak çelik alyanslar için harcadÄ±.Çiftin resmi nikah iÅŸlemleri, kilise tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±.Üç yÄ±l arkadaÅŸlÄ±k ettikten sonra evlenme kararÄ± alan ancak maddi zorluklar yaÅŸayan 27 yaÅŸÄ±ndaki Wilson ve 24 yaÅŸÄ±ndaki Ann’Ä±n tasarruflu evliliÄŸi sosyal medyada büyük övgü aldÄ±.

"PARA BÄ°ZÄ°M GÄ°BÄ° GENÇ Ä°NSANLARIN EVLENMESÄ°NE ENGEL OLMAMALI"

Nairobi News gazetesinin çiftin nikahÄ±yla ilgili internetten yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± habere yorum bÄ±rakan Jay Can-did, “Evlenmek için pahalÄ± ve karmaÅŸÄ±k düÄŸün törenlerine ihtiyacÄ±mÄ±z olduÄŸunu da kim söyledi?” ifadelerini kullandÄ±. Çiftin 1 dolarlÄ±k düÄŸünü Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaÅŸÄ±m sitelerinde de büyük yankÄ± buldu.Facebook ve Twitter kullanÄ±cÄ±larÄ±, çiftin düÄŸününe “Önemli olan evliliktir, düÄŸün deÄŸil”, “Belki düÄŸün yapamadÄ±lar ama çok güzel bir evlilikleri olacak” ve “AÅŸk, zaten 5 yÄ±ldÄ±zlÄ± otel” gibi yorumlarda bulundu.Mutura çifti, sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n övgülerinin kendilerini çok mutlu ettiÄŸini belirterek “Para, bizim gibi genç insanlarÄ±n evlenmesine mani olmamalÄ±.” dedi. 1 dolarlÄ±k nikahÄ±n sosyal medyada büyük yankÄ± bulmasÄ± üzerine bir turizm ÅŸirketi, çifte 5 günlük balayÄ± turu hediye etti.