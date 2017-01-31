Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel Trump'Ä±n kararÄ±nÄ± eleÅŸtirdi

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trumpâ€™Ä±n imzaladÄ±ÄŸÄ± kararnameye tepkisini bÃ¶yle dile getirdi

Bir günlük çalÄ±ÅŸma ziyareti için Ä°sveç'te bulunan Merkel, baÅŸkent Stockholm'de Ä°sveç BaÅŸbakanÄ± Stefan Löfven ile katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda ABD BaÅŸkanÄ± Trump’Ä±n 7 Müslüman ülkenin vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n ABD'ye giriÅŸinin engellenmesine yönelik kararÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi. Terörle mücadelede insanlarÄ±n etnik grubuna ve inançlarÄ±na bakÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Merkel, "Ä°nsanlarÄ±n rengine, etnik grubuna ve inancÄ±na göre teröristlerle mücadele edilemez'' diye konuÅŸtu.

Avrupa BirliÄŸi'nin (AB) Türkiye ile yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ±n önemine deÄŸinen Merkel, benzer bir anlaÅŸmanÄ±n Fas ve MÄ±sÄ±r'la da yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.

Ä°ngiltere ile de sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± problemleri hakkÄ±nda görüÅŸmeye devam edeceklerini dile getiren Merkel, Brexit oylamasÄ±nÄ±n sonucunun tüm AB ülkeleri için üzücü olduÄŸunu, Ä°ngiltere ile özellikle sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± konusunda sorunlarÄ±n çözümü yönünde görüÅŸmelere devam edeceklerini kaydetti. Ä°sveç BaÅŸbakanÄ± Stefan Löfven ise Trump’Ä±n 7 Müslüman ülkenin vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n ülkeye giriÅŸini engelleyen kararÄ±ndan dolayÄ± çok derin endiÅŸe duyduklarÄ±nÄ± belirterek, ''Çok yanlÄ±ÅŸ ve üzüntü verici bir karar. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n getirdiÄŸi seyahat yasaÄŸÄ± çifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± bulunan AvrupalÄ±larÄ± da etkiledi. Bu karardan hemen dönülmesi lazÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.