Irak BaÅŸbakanÄ± Trump'Ä±n o kararÄ±nÄ± sert dille eleÅŸtirdi

Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä± imzaladÄ±ÄŸÄ± kararname dolayÄ±sÄ±yla eleÅŸtirdi

Ä°badi, BaÄŸdat'ta yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Irak, sÄ±nÄ±rlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen teröristlerle savaÅŸÄ±yor. Trump'Ä±n kararÄ± sürpriz oldu ve bize kötülüktür." dedi. Trump'Ä±n Irak'a eski deÄŸil "yeni Irak" olarak bakmasÄ± gerektiÄŸini ifade eden Ä°badi, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'a söz konusu kararÄ±ndan vazgeçmesi için çaÄŸrÄ±da bulundu. Musul'daki DEAÅž'a karÅŸÄ± askeri operasyonlara da deÄŸinen Ä°badi, yakÄ±nda kentin batÄ± ve doÄŸusunu birleÅŸtireceklerini savunarak, batÄ±ya yönelik harekatÄ±n ne zaman baÅŸlayacaÄŸÄ±na dair bilgi vermekten kaçÄ±ndÄ±.

"TERÖR SAYFASINI KAPATACAÄžIZ"

DEAÅž'Ä±n Musul'da çok sayÄ±da militan ve silah kaybettiÄŸini söyleyen Ä°badi, "Musul'un batÄ±sÄ± doÄŸuya göre daha küçük alanÄ± kapsÄ±yor. UmarÄ±m buradaki operasyonlar batÄ±dakinden daha kolay olur." diye konuÅŸtu. Ä°badi, "Irak'ta terör sayfasÄ±nÄ± kapatacaÄŸÄ±z." ifadesini kullandÄ±.