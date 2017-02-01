Trump YÃ¼ksek Mahkeme adayÄ±nÄ± Neil Gorsuch olarak belirledi

ABD baÅŸkanÄ± Trump ABD YÃ¼ksek Mahkemesi Ã¼yeliÄŸi iÃ§in Neil Gorsuch'u aday gÃ¶sterdi

49 yaÅŸÄ±ndaki federal temyiz mahkemesi hakimi Gorsuch, çeyrek yüzyÄ±ldÄ±r bu pozisyona adayn gösterilen en genç isim oldu.Neil Gorsuch, aday gösterildiÄŸi pozisyon için Senato onayÄ± almasÄ± gerekiyor.Senato'da bulunan Demokratlar, "aÅŸÄ±rÄ± muhafazakar" birinin aday gösterilmesi halinde süreci kilitleme tehdidinde bulunmuÅŸlardÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Gorsuch'u, "eÅŸi olmayan bir hukuk eÄŸitimi almÄ±ÅŸ mükemmel bir entellektüel, Anayasa'nÄ±n kelimesi kelimesine uygulanmasÄ±na baÄŸlÄ± biri" olarak tanÄ±mladÄ±.

Neil Gorsuch ise adaylÄ±ÄŸÄ± kabul konuÅŸmasÄ±nda, "tarafsÄ±zlÄ±k ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n yanÄ±nda meslektaÅŸ dayanÄ±ÅŸmasÄ± ve cesaret hakimlerden beklenen özelliklerdir" dedi.

ABD'de hükümet krizi büyüyor

ABD Yüksek Mahkemesi'nin hukuki anlamda son sözü söylediÄŸi konular arasÄ±nda, federal hükümet ve eyaletler arasÄ±ndaki anlaÅŸmazlÄ±klar, idam kararlarÄ±, tartÄ±ÅŸmalÄ± kanunlar gibi baÅŸlÄ±klarÄ± öne çÄ±kÄ±yor.

Her yÄ±l 100'den daha az davaya bakÄ±yor ve önemli kararlarla ilgili açÄ±klamalarÄ± Haziran ayÄ±nda yapÄ±yor.

Yüksek Mahkeme'de ABD BaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan aday gösterilerek Senato tarafÄ±ndan onaylanan 9 hakim "hayat boyu" görev yapÄ±yor.

Trump döneminde Yüksek Mahkeme'nin önüne gelmesi beklenen konular arasÄ±nda, seçmen haklarÄ±, kürtaj ve muhtemelen de göçmenleri yasaklayan son baÅŸkanlÄ±k önergesi bulunuyor.

Kaynak: BBC Türkçe