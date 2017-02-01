Ana Sayfa | DÃœNYA 01/02/2017 07:44

Ä°ngiliz Bakan FETÃ– TÃ¼rkiye'deki demokratik yapÄ±yÄ± devirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ± dedi

Alan Duncan

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet BakanÄ± Alan Duncan, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden FETÃ–'nÃ¼n sorumlu olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek Ã¶rgÃ¼tle ilgili deÄŸerlendirmede bulundu

15 Temmuz darbe giriÅŸiminin hemen ardÄ±ndan BatÄ±'dan Türkiye'ye bakan düzeyindeki ilk ziyareti gerçekleÅŸtiren Duncan, Ä°ngiliz Parlamentosu DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komisyonu'nun BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n Türkiye ile iliÅŸkilerini deÄŸerlendirdiÄŸi ve yayÄ±nlayacaÄŸÄ± raporu çerçevesinde komisyon üyelerinin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

"Birçok ülke parmaÄŸÄ±nÄ± sallarken, Ä°ngiltere'nin Türkiye'de 15 Temmuz'da neler olduÄŸunu anlamaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±" kaydeden Duncan, Türkiye'nin tarihi boyunca darbe riskiyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ± travmayÄ± henüz atlatamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun yanÄ± sÄ±ra Türkiye'nin PKK ve DEAÅž tehdidiyle de karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu belirtti.Darbe giriÅŸiminin boyutunun yÄ±kÄ±cÄ± olduÄŸunu dile getiren Duncan, "Türkiye'nin yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlamak zorundayÄ±z. Özellikle Avrupa BirliÄŸi (AB) ülkeleri Türkiye'nin yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ve hala yaÅŸÄ±yor olduklarÄ±nÄ± doÄŸru anlamadÄ±." dedi.

"Demokratik yapÄ±yÄ± devirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±lar"

Komisyonun Ä°ÅŸçi Partili üyesi Mike Gapes'in "Gülenci örgütün 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden sorumlu olduÄŸuna inanÄ±yor musunuz?" sorusuna Duncan, "Evet. 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden Gülenci örgütün sorumlu olduÄŸuna inanÄ±yorum. Devletin içine yerleÅŸen bu örgüt 15 Temmuz'da Türkiye'deki demokratik yapÄ±yÄ± devirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Ä°ngiliz Parlamentosu DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komisyonu üyeleri önceki hafta Türkiye'de temaslarda bulunmuÅŸtu. Ä°ktidardaki Muhafazakar Parti'nin milletvekili Crispin Blunt baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki komisyon üyeleri, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu tarafÄ±ndan kabul edilmiÅŸti.AltÄ±sÄ± Muhafazakar Parti'den, dördü Ä°ÅŸçi Partisi'nden ve biri Ä°skoç Ulusal Parti'den olmak üzere toplam 11 milletvekilinden oluÅŸan komisyonun Türkiye ile ilgili raporunu ilkbahar aylarÄ±nda yayÄ±nlamasÄ± bekleniyor.Ä°ngiltere'nin Türkiye ile iliÅŸkilerinin masaya yatÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± ve Ä°ngiliz hükümetine Türkiye ile iliÅŸkilerinde tavsiyelerde bulunulacak rapor için çalÄ±ÅŸmalara geçen yÄ±l temmuz ayÄ±nda baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.

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