Amber Rudd Trump'Ä±n vize yasaÄŸÄ±nÄ±n IÅžÄ°D'e fÄ±rsatlar doÄŸurabileceÄŸini savundu

Ä°ngiltere Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Amber Rudd, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n imzaladÄ±ÄŸÄ± vize yasaÄŸÄ±nÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ IÅžÄ°D iÃ§in fÄ±rsatlar doÄŸurabileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Parlamento'nun alt kanadÄ± olan Avam KamarasÄ±'nÄ±n Ä°çiÅŸleri Komisyonu'nda konuÅŸan Rudd, yasaÄŸÄ±n, Irak Åžam Ä°slam Devleti (IÅžÄ°D) örgütü için propaganda fÄ±rsatÄ± olabileceÄŸini belirtti.YasaÄŸÄ±n 'Müslümanlara yönelik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±' ancak yine de böyle algÄ±lanabileceÄŸini vurgulayan Rudd, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"IÅžÄ°D zorluk çÄ±karacak, insanlarÄ± radikalleÅŸtirecek bir ortam yaratacak, insanlarÄ± kendi tarafÄ±na çekecek her türlü fÄ±rsattan yararlanacaktÄ±r."

Rudd'un açÄ±klamalarÄ±, Ä°ngiliz hükümetinin ile Trump'Ä±n son yasaÄŸÄ± ile arasÄ±na bir mesafe koyma çabasÄ± olarak görülüyor.Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Trump'Ä±n yasaÄŸÄ±na hÄ±zla tepki göstermediÄŸi için eleÅŸtirilmiÅŸti.

Theresa May, geçen hafta Trump'Ä± ziyareti sÄ±rasÄ±nda ABD'nin yeni baÅŸkanÄ±nÄ± Ä°ngiltere'ye davet etmiÅŸti.Ä°ngiltere'de Trump'Ä±n ziyaretinin iptal edilmesi için internette yaklaÅŸÄ±k 1,7 milyon imza toplanmÄ±ÅŸtÄ±.Bir dilekçenin Ä°ngiltere'de parlamento gündemine alÄ±nmasÄ± için 100 bin imza yetiyor.Milletvekillerinin bu dilekçe üzerine Trump'Ä±n ziyaretini 20 Åžubat'ta Parlamento gündemine alacaklarÄ± açÄ±klandÄ±.,

Ä°ngiltere BaÅŸbakanlÄ±k Sözcüsü ise Trump'Ä±n ziyaretiyle ilgili olarak, ziyaretin aylar sonra gerçekleÅŸeceÄŸini ve davetin de geciktirileceÄŸini ancak BaÅŸbakan May'in Trump'Ä± aÄŸÄ±rlamayÄ± beklediÄŸini belirtti.

Trump daha baÅŸkan adayÄ±yken "Ä±rkçÄ±" olduÄŸu iddia edilen ifadeleri yüzünden Ä°ngiltere'ye giriÅŸinin yasaklanmasÄ± istenen bir dilekçeye konu olmuÅŸtu.Avam KamarasÄ± üyeleri Ocak 2016'da dilekçeyi ele almÄ±ÅŸ ancak Trump'Ä±n giriÅŸine yasak getirmemiÅŸti.Trump'a en son yöneltilen tepkiler arasÄ±nda Avrupa BirliÄŸi (AB) Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk'Ä±n birlik üyesi 27 ülkenin liderlerine gönderdiÄŸi mektup yer alÄ±yor.Tusk, mektubunda yeni ABD yönetimini, "AB'ye yönelik dÄ±ÅŸ tehditler" arasÄ±nda saydÄ±.