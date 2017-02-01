BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Donald Trump'Ä±n vize kararÄ±nÄ± bÃ¶yle eleÅŸtirdi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n vize kararÄ± BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak tarafÄ±ndan eleÅŸtirildi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak, Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin kanunla alakalÄ± olarak, "Halk kendisi bizzat seçecektir yürütme organÄ±nÄ± ve güvenoyunu kendisi verecektir. Meclis tarafÄ±ndan 'baÅŸkanÄ±n ve hükümetin Türkiye'yi yönetmediÄŸi' iddiasÄ±yla yeni seçim kararÄ± alÄ±nÄ±rsa da halk, güvenini tazeleyecektir ya da tazelemeyecektir. DoÄŸrudan halkÄ±n iradesine dayanan, gerçekten doÄŸrudan demokrasinin çok güzel bir örneÄŸi olacaktÄ±r." dedi.

TRUMP'IN VÄ°ZE KARARI

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n imzaladÄ±ÄŸÄ± ve tepkilere yol açan baÅŸkanlÄ±k kararnamesini iliÅŸkin 'ABD'nin kendi tarihini inkar olur' deÄŸerlendirmesinde bulunan Kaynak, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Türkiye'de 3 milyon mülteci var, bu mültecilerin büyük çoÄŸunluÄŸu Suriyeli ama Filistinliler, IraklÄ±lar, Afganlar var hatta Ermeniler var. Biz, bunlarÄ±n tamamÄ±na sadece insan olarak bakÄ±yoruz. TamamÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, eÄŸitimini, geleceÄŸini inÅŸa etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bizim hem kültürümüz hem tarihi köklerimiz böyle yapmamÄ±zÄ± gerektiriyor."