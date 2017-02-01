Ana Sayfa | DÃœNYA 01/02/2017 17:18

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Trump insan haklarÄ±nÄ± ihlal ediyor dedi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler

BazÄ± MÃ¼slÃ¼manlar'Ä±n ABD'ye giriÅŸine yasak getiren ABD BaÅŸkanÄ± Trump'a BirleÅŸmiÅŸ Milletler'den uyarÄ± geldi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) insan haklarÄ± raportörleri,  ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n nüfusunun çoÄŸunluÄŸu Müslüman olan 7 ülke  vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n ABD'ye giriÅŸine yasak getirmesiyle uluslararasÄ± insan haklarÄ±nÄ±  ihlal ettiÄŸini duyurdu. BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Göçmenlerin Ä°nsan HaklarÄ± Özel Raportörü  Francois Crepeau, BM IrkçÄ±lÄ±kla Mücadele Özel Raportörü Mutuma Ruteere, BM Ä°nsan  HaklarÄ± ve Terörle Mücadele Özel Raportörü Ben Emmerson, BM Ä°ÅŸkenceyle Mücadele  Özel Raportörü Nils Melzer ve BM Din ÖzgürlüÄŸü Özel Raportörü Ahmed Åžahid,  yaptÄ±klarÄ± ortak açÄ±klama ile, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n, Irak, Ä°ran, Suriye, Sudan,  Libya, Somali ve Yemen vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n ülkeye giriÅŸini yasaklamasÄ±na tepki  gösterdi.

AçÄ±klamada, "ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, 27 Ocak'ta imzaladÄ±ÄŸÄ±  kararname; din, Ä±rk ve uyruÄŸa dayalÄ± ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapmama ve sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmeme  ilkesi çerçevesinde ülkeninin   uluslararasÄ± insan haklarÄ± yükümlülüklerini ihlal  etmektedir." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

BM'nin insan haklarÄ± uzmanlarÄ±, "ABD'nin seyahat yasaÄŸÄ±, Washington'Ä±n  insan haklarÄ± yükümlülüklerini ihlal ediyor." uyarÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±.AçÄ±klamada, "Bu kararname, açÄ±k bir ÅŸekilde ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapÄ±yor ve  Ä°slam toplumunun damgalanmasÄ±na neden oluyor." ifadesi yer aldÄ±.

Raportörler, "ABD'nin göçmen kararÄ±, 2. Dünya SavaÅŸÄ±'ndan bu yana  yaÅŸanan en büyük göçmen krizinin ortasÄ±nda uluslararasÄ± korumaya muhtaç olanlarÄ±  sekteye uÄŸratÄ±yor. ABD, uluslararasÄ± yükümlülüklerine uymak ve savaÅŸtan ve  çatÄ±ÅŸmalardan kaçanlarÄ± korumak zorundadÄ±r. Özellikle, Suriye ve Irak'taki  çatÄ±ÅŸmalarda taraf olan ABD, oradaki çatÄ±ÅŸmalardan kaçanlara kapÄ±larÄ±nÄ±  açmalÄ±dÄ±r." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

 
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