BirleÅŸmiÅŸ Milletler Trump insan haklarÄ±nÄ± ihlal ediyor dedi

BazÄ± MÃ¼slÃ¼manlar'Ä±n ABD'ye giriÅŸine yasak getiren ABD BaÅŸkanÄ± Trump'a BirleÅŸmiÅŸ Milletler'den uyarÄ± geldi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) insan haklarÄ± raportörleri, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n nüfusunun çoÄŸunluÄŸu Müslüman olan 7 ülke vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n ABD'ye giriÅŸine yasak getirmesiyle uluslararasÄ± insan haklarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸini duyurdu. BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Göçmenlerin Ä°nsan HaklarÄ± Özel Raportörü Francois Crepeau, BM IrkçÄ±lÄ±kla Mücadele Özel Raportörü Mutuma Ruteere, BM Ä°nsan HaklarÄ± ve Terörle Mücadele Özel Raportörü Ben Emmerson, BM Ä°ÅŸkenceyle Mücadele Özel Raportörü Nils Melzer ve BM Din ÖzgürlüÄŸü Özel Raportörü Ahmed Åžahid, yaptÄ±klarÄ± ortak açÄ±klama ile, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n, Irak, Ä°ran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n ülkeye giriÅŸini yasaklamasÄ±na tepki gösterdi.

AçÄ±klamada, "ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, 27 Ocak'ta imzaladÄ±ÄŸÄ± kararname; din, Ä±rk ve uyruÄŸa dayalÄ± ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapmama ve sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmeme ilkesi çerçevesinde ülkeninin uluslararasÄ± insan haklarÄ± yükümlülüklerini ihlal etmektedir." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

BM'nin insan haklarÄ± uzmanlarÄ±, "ABD'nin seyahat yasaÄŸÄ±, Washington'Ä±n insan haklarÄ± yükümlülüklerini ihlal ediyor." uyarÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±.AçÄ±klamada, "Bu kararname, açÄ±k bir ÅŸekilde ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapÄ±yor ve Ä°slam toplumunun damgalanmasÄ±na neden oluyor." ifadesi yer aldÄ±.

Raportörler, "ABD'nin göçmen kararÄ±, 2. Dünya SavaÅŸÄ±'ndan bu yana yaÅŸanan en büyük göçmen krizinin ortasÄ±nda uluslararasÄ± korumaya muhtaç olanlarÄ± sekteye uÄŸratÄ±yor. ABD, uluslararasÄ± yükümlülüklerine uymak ve savaÅŸtan ve çatÄ±ÅŸmalardan kaçanlarÄ± korumak zorundadÄ±r. Özellikle, Suriye ve Irak'taki çatÄ±ÅŸmalarda taraf olan ABD, oradaki çatÄ±ÅŸmalardan kaçanlara kapÄ±larÄ±nÄ± açmalÄ±dÄ±r." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.