Ana Sayfa | DÃœNYA 02/02/2017 00:25

Ä°ngiltere HÃ¼kÃ¼meti Avrupa BirliÄŸi'nden Ã§Ä±kma yetkisini aldÄ±


Ä°ngiltere Parlementosu BÃ¼yÃ¼k Britanya'nÄ±n Ä°ngiltere, Ä°rlanda, Galler ve Ä°skoÃ§ya Avrupa BirliÄŸi'nden Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in gerekli olan 50.maddenin Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± oylamasÄ±nÄ± kabul etti.

Avrupa AjansÄ± (AVA) Halil ErdoÄŸan/Londra-Ä°ngiltere Parlementosu Büyük Britanya'nÄ±n (Ä°ngiltere, Ä°rlanda, Galler ve Ä°skoçya) Avrupa BirliÄŸi'nden çÄ±kmasÄ± için gerekli olan 50.maddenin çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±  (article 50) oylamasÄ±nÄ± kabul etti. Brexit yani Britanya'nÄ±n Avrupa BirliÄŸi'nden çÄ±kma sürecini AB ile baÅŸlatma resmî yetkisini Britanya Parlementosu oy birliÄŸi ile Ä°ngiltere Hükümetine verdi.

 

 

Hükümet bu yetki ile Avrupa BirliÄŸi'nden Ä°ngiltere'nin çÄ±kma süreci yetkisi resmen Ä°ngiltere Hükümetinin eline verilmiÅŸ oldu. Ä°ngiltere iktidar partisi olan Muhafazakar Partili (Conservative Party) Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Avrupa BirliÄŸi'nden çÄ±kÄ±ÅŸÄ± gerçekleÅŸtirecek. 

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