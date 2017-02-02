Ä°ngiltere HÃ¼kÃ¼meti Avrupa BirliÄŸi'nden Ã§Ä±kma yetkisini aldÄ±

Ä°ngiltere Parlementosu BÃ¼yÃ¼k Britanya'nÄ±n Ä°ngiltere, Ä°rlanda, Galler ve Ä°skoÃ§ya Avrupa BirliÄŸi'nden Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in gerekli olan 50.maddenin Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± oylamasÄ±nÄ± kabul etti.

Avrupa AjansÄ± (AVA) Halil ErdoÄŸan/Londra-Ä°ngiltere Parlementosu Büyük Britanya'nÄ±n (Ä°ngiltere, Ä°rlanda, Galler ve Ä°skoçya) Avrupa BirliÄŸi'nden çÄ±kmasÄ± için gerekli olan 50.maddenin çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± (article 50) oylamasÄ±nÄ± kabul etti. Brexit yani Britanya'nÄ±n Avrupa BirliÄŸi'nden çÄ±kma sürecini AB ile baÅŸlatma resmî yetkisini Britanya Parlementosu oy birliÄŸi ile Ä°ngiltere Hükümetine verdi.

Hükümet bu yetki ile Avrupa BirliÄŸi'nden Ä°ngiltere'nin çÄ±kma süreci yetkisi resmen Ä°ngiltere Hükümetinin eline verilmiÅŸ oldu. Ä°ngiltere iktidar partisi olan Muhafazakar Partili (Conservative Party) Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Avrupa BirliÄŸi'nden çÄ±kÄ±ÅŸÄ± gerçekleÅŸtirecek.