Ana Sayfa | DÃœNYA 02/02/2017 07:29

Tahran yÃ¶netiminin balistik fÃ¼ze denemesine ABD'den uyarÄ±

ABD ve Ä°ran

Beyaz Saray yetkilisi Michael Flynn, Ä°ran'Ä±n balistik fÃ¼ze denemesinin bÃ¶lgeye ve ABD'ye zarar vereceÄŸini savunarak "BugÃ¼n itibariyle Ä°ran'Ä± resmen uyarÄ±yoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±

Ä°ran'Ä±n balistik füze denemesiyle ilgili Beyaz Saray'daki günlük basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda söz alan Ulusal Güvenlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Flynn, Donald Trump yönetiminin Ä°ran'Ä±n son dönemdeki eylemlerinden hoÅŸnut olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Tahran'Ä± hem balistik füze denemesi hem de Yemen'de Ä°ran destekli Husilerin bir Suudi gemisine saldÄ±rÄ±sÄ± sebebiyle suçlayan Flynn, "Bunlar, Ä°ran'Ä±n OrtadoÄŸu'daki istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± eylemlerini uluslararasÄ± kamuoyuna açÄ±kça gösteriyor" ifadelerini kullandÄ±.

BMGK KARARINA TERS

Birkaç gün önce Ä°ran'Ä±n gerçekleÅŸtirdiÄŸi balistik füze denemesinin BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin Güvenlik Konseyinin (BMGK), 2231 sayÄ±lÄ± kararÄ±na da ters düÅŸtüÄŸünü belirten Flynn, Ä°ran destekli Husilerin eylemlerinin ABD'nin bölgedeki müttefiklerini doÄŸrudan tehdit ettiÄŸini de savundu.

Flynn, "Obama yönetimi Tahran'Ä±n kötü niyetli adÄ±mlarÄ±na gereken cevabÄ± vermekte baÅŸarÄ±sÄ±z olmuÅŸtur. Trump yönetimi ise, Ä°ran'Ä±n, OrtadoÄŸu'daki güvenlik, refah ve istikrarÄ± tehlikeye atan, aynÄ± zamanda AmerikalÄ±larÄ±n hayatlarÄ±nÄ± riske atan bu eylemlerini kÄ±nÄ±yor" ifadelerini kullandÄ±.

Ä°ran'la nükleer anlaÅŸmanÄ±n ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump tarafÄ±ndan birçok kez eleÅŸtirildiÄŸini dile getiren Flynn, sözlerinin sonunda, "Bugün itibariyle Ä°ran'Ä± resmen uyarÄ±yoruz" dedi.

BMGK'nÄ±n 20 Temmuz 2015'te kabul edilen 2231 sayÄ±lÄ± kararÄ±nda Ä°ran'a, nükleer baÅŸlÄ±k taÅŸÄ±yabilecek balistik füze konusunda hiçbir faaliyette bulunmamasÄ± ve füze denemesi yapmamasÄ± yönünde yasak getirilmiÅŸti. Tahran yönetimi ise söz konusu füzelerin nükleer baÅŸlÄ±k taÅŸÄ±ma kapasitesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürüyor.Ä°ran'Ä±n elindeki orta ölçekli balistik füzelerinin menzilinin 3 bin kilometreyi bulduÄŸu iddia ediliyor.

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