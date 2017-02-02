Ana Sayfa | DÃœNYA 02/02/2017 07:55

Donald Trump baÅŸkan oldu diye mahkumlar gardiyanlarÄ± rehin aldÄ±

mahkumlar

ABD'nin Delaware eyaletinde mahkumlar hapishane koÅŸullarÄ± ve ABD baÅŸkanÄ±nÄ±n Trump olmasÄ±nÄ± protesto ederek gardiyanlarÄ± rehin aldÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Delaware eyaletindeki James Vaughn Hapishanesinde meydana gelen olayda mahkumlar önce 4 görevliyi rehin aldÄ±. Birkaç saat arayla 2 görevliyi serbest bÄ±rakan mahkumlarÄ±n eylemlerine devam ettiÄŸi kaydedildi.YaklaÅŸÄ±k 100 mahkumun barÄ±ndÄ±ÄŸÄ± C bölgesindeki bazÄ± mahkumlarÄ±n tahliye edildiÄŸi olayda, güvenlik görevlileri ile çalÄ±ÅŸanlarÄ± rehin alan mahkumlar arasÄ±ndaki görüÅŸmelerin sürdüÄŸü bildirildi.

Rehin alma olayÄ±nÄ±n ilk saatlerinde yerel News Journal in Wilmington gazetesine telefonla ulaÅŸan mahkumlar, eylemlerine gerekçe olarak "hapishanedeki koÅŸullar ile eÄŸitim imkanlarÄ±nÄ±n yetersizliÄŸini" ve "Donald Trump'Ä±n baÅŸkan olmasÄ±nÄ±" gösterdi.

"Donald Trump. YaptÄ±ÄŸÄ± her ÅŸey. Onunla kurumdaki iÅŸlerin daha kötüye gideceÄŸini biliyoruz." ifadelerini kullanan bir mahkum, hapishanedeki koÅŸullarÄ±n iyileÅŸtirilmesi taleplerini dile getirdi.OlayÄ±n ardÄ±ndan giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸlara kapatÄ±lan hapishanedeki olaÄŸanüstü durumun devam ettiÄŸi bildirildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


GÃ¶Ã§menleri kabul eden ManastÄ±r'da hamile kalan rahibelerden Meryem Ana'lÄ± savunma

Kuzey AfrikalÄ± gÃ¶Ã§mene kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§an Ä°talya'da yer alan Milano'daki manastÄ±rda 9 rahibenin hamile kaldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Rahibeler bunu kabul etmeyerek, "Meryem gibi biz de bakireyiz, bu TanrÄ±'nÄ±n lÃ¼tfu" ÅŸeklinde konuÅŸtu.


Putin'in dostu ABD'nin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± oldu

Putin'in dostluk niÅŸanÄ± takdim ettiÄŸi Rex Tillerson, ABD BaÅŸkan Donald Trump'Ä±n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na aday gÃ¶sterildi. Senatonun oylamasÄ±yla bakan seÃ§ildi.


Merkel'in gÃ¼ndeminde Ä°ncirlik ÃœssÃ¼ var

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, bugÃ¼n TÃ¼rkiye'ye ziyaret edecek. DAEÅž ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda Tornado ve Ä°ncirlik Ã¼ssÃ¼ konularÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek isteyen Merkel, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile bir araya gelecek.