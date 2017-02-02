Donald Trump baÅŸkan oldu diye mahkumlar gardiyanlarÄ± rehin aldÄ±

ABD'nin Delaware eyaletinde mahkumlar hapishane koÅŸullarÄ± ve ABD baÅŸkanÄ±nÄ±n Trump olmasÄ±nÄ± protesto ederek gardiyanlarÄ± rehin aldÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Delaware eyaletindeki James Vaughn Hapishanesinde meydana gelen olayda mahkumlar önce 4 görevliyi rehin aldÄ±. Birkaç saat arayla 2 görevliyi serbest bÄ±rakan mahkumlarÄ±n eylemlerine devam ettiÄŸi kaydedildi.YaklaÅŸÄ±k 100 mahkumun barÄ±ndÄ±ÄŸÄ± C bölgesindeki bazÄ± mahkumlarÄ±n tahliye edildiÄŸi olayda, güvenlik görevlileri ile çalÄ±ÅŸanlarÄ± rehin alan mahkumlar arasÄ±ndaki görüÅŸmelerin sürdüÄŸü bildirildi.

Rehin alma olayÄ±nÄ±n ilk saatlerinde yerel News Journal in Wilmington gazetesine telefonla ulaÅŸan mahkumlar, eylemlerine gerekçe olarak "hapishanedeki koÅŸullar ile eÄŸitim imkanlarÄ±nÄ±n yetersizliÄŸini" ve "Donald Trump'Ä±n baÅŸkan olmasÄ±nÄ±" gösterdi.

"Donald Trump. YaptÄ±ÄŸÄ± her ÅŸey. Onunla kurumdaki iÅŸlerin daha kötüye gideceÄŸini biliyoruz." ifadelerini kullanan bir mahkum, hapishanedeki koÅŸullarÄ±n iyileÅŸtirilmesi taleplerini dile getirdi.OlayÄ±n ardÄ±ndan giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸlara kapatÄ±lan hapishanedeki olaÄŸanüstü durumun devam ettiÄŸi bildirildi.