Havada panik anlarÄ± 123 yolcuyu taÅŸÄ±yan uÃ§ak pistten Ã§Ä±ktÄ±

Kuzey AfrikalÄ± gÃ¶Ã§mene kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§an Ä°talya'da yer alan Milano'daki manastÄ±rda 9 rahibenin hamile kaldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Rahibeler bunu kabul etmeyerek, "Meryem gibi biz de bakireyiz, bu TanrÄ±'nÄ±n lÃ¼tfu" ÅŸeklinde konuÅŸtu.