Havada panik anlarÄ± 123 yolcuyu taÅŸÄ±yan uÃ§ak pistten Ã§Ä±ktÄ±

Endonezya'da 123 yolcu taÅŸÄ±yan uÃ§aÄŸÄ±n pistten Ã§Ä±kmasÄ± sonucunda havalimanÄ± uÃ§uÅŸa kapatÄ±ldÄ±
Jakarta Post'un haberine göre, ülkenin Yogyakarta kentindeki Adisutjipto UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nda, 123 yolcunun bulunduÄŸu Garuda Indonesia HavayollarÄ±'na ait Boeing 737-800 tipi uçaÄŸÄ± iniÅŸ sÄ±rasÄ±nda pistten çÄ±ktÄ±.Yetkililer, BaÅŸkent Cakarta'dan Yogyakarta kentine sefer yapan yolcu uçaÄŸÄ±nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle pistten çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Kazaya iliÅŸkin incelemeler ve uçaÄŸÄ±n pisten çekilmesi çalÄ±ÅŸmasÄ± sonlanana kadar havalimanÄ±nÄ±n uçuÅŸa kapalÄ± olacaÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.Uçaktaki yolcularÄ±n saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n ise iyi olduÄŸu belirtildi.