Ana Sayfa | DÃœNYA 02/02/2017 07:59

Havada panik anlarÄ± 123 yolcuyu taÅŸÄ±yan uÃ§ak pistten Ã§Ä±ktÄ±

endonezya yolcu uÃ§aÄŸÄ±

Endonezya'da 123 yolcu taÅŸÄ±yan uÃ§aÄŸÄ±n pistten Ã§Ä±kmasÄ± sonucunda havalimanÄ± uÃ§uÅŸa kapatÄ±ldÄ±

Jakarta Post'un haberine göre, ülkenin Yogyakarta kentindeki  Adisutjipto UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nda, 123 yolcunun bulunduÄŸu Garuda Indonesia  HavayollarÄ±'na ait Boeing 737-800 tipi uçaÄŸÄ± iniÅŸ sÄ±rasÄ±nda pistten çÄ±ktÄ±.Yetkililer, BaÅŸkent Cakarta'dan Yogyakarta kentine sefer yapan yolcu  uçaÄŸÄ±nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle pistten çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Kazaya iliÅŸkin  incelemeler ve uçaÄŸÄ±n pisten çekilmesi çalÄ±ÅŸmasÄ± sonlanana kadar havalimanÄ±nÄ±n  uçuÅŸa kapalÄ± olacaÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.Uçaktaki yolcularÄ±n saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n ise iyi olduÄŸu belirtildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


GÃ¶Ã§menleri kabul eden ManastÄ±r'da hamile kalan rahibelerden Meryem Ana'lÄ± savunma

Kuzey AfrikalÄ± gÃ¶Ã§mene kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§an Ä°talya'da yer alan Milano'daki manastÄ±rda 9 rahibenin hamile kaldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Rahibeler bunu kabul etmeyerek, "Meryem gibi biz de bakireyiz, bu TanrÄ±'nÄ±n lÃ¼tfu" ÅŸeklinde konuÅŸtu.


Putin'in dostu ABD'nin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± oldu

Putin'in dostluk niÅŸanÄ± takdim ettiÄŸi Rex Tillerson, ABD BaÅŸkan Donald Trump'Ä±n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na aday gÃ¶sterildi. Senatonun oylamasÄ±yla bakan seÃ§ildi.


Merkel'in gÃ¼ndeminde Ä°ncirlik ÃœssÃ¼ var

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, bugÃ¼n TÃ¼rkiye'ye ziyaret edecek. DAEÅž ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda Tornado ve Ä°ncirlik Ã¼ssÃ¼ konularÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek isteyen Merkel, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile bir araya gelecek.