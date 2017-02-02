Avam KamarasÄ±'ndaki oylama sonucunda Brexit sÃ¼recinde mÃ¼zakere yetkisi hÃ¼kÃ¼mete devredildi

Avam KamarasÄ±'nda yapÄ±lan oylama sonucunda Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸi'nden ayrÄ±lma sÃ¼recinde mÃ¼zakere yetkisinin hÃ¼kÃ¼mete devredilmesini Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ± kabul edildi

Avam KamarasÄ±'ndaki 650 vekilden 498'i Brexit'i baÅŸlatacak Lizbon AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 50. maddesini BaÅŸbakan Theresa May'in yürürlüÄŸe sokmasÄ±nÄ± öneren tasarÄ±yÄ± desteklerken, karÅŸÄ± çÄ±kan vekillerin sayÄ±sÄ± 114'te kaldÄ±.TasarÄ± yasalaÅŸmadan önce önümüzdeki hafta Avam KamarasÄ±'nda komisyon aÅŸamasÄ±na gelecek.Bu aÅŸamada muhalefetteki partiler, tasarÄ±da yapÄ±lmasÄ±nÄ± istedikleri deÄŸiÅŸiklikleri tartÄ±ÅŸmaya açacak.Komisyon aÅŸamasÄ± sonrasÄ± yasa tasarÄ±sÄ± 3. kez Avam KamarasÄ±'nda görüÅŸülerek oylanacak ve parlamentonun üst kanadÄ± Lordlar KamarasÄ±'na gönderilecek.TasarÄ±, Lordlar KamarasÄ± ve Kraliçe'nin de onayÄ±ndan geçtikten sonra yürürlüÄŸe girecek.2 maddeden ve sadece 143 kelimeden oluÅŸan "Avrupa BirliÄŸi'nden Çekilme Bildirimi YasasÄ±" tasarÄ±sÄ± sadece Brexit'le ilgili yetki devrini kapsÄ±yor.Brexit BakanÄ± David Davis, bu tasarÄ± için "HalkÄ±n zaten verdiÄŸi bir kararÄ± parlamentonun yürürlüÄŸe sokmasÄ± için yetkilendirilmesini öngörüyor" dedi.Ana muhalefetteki Ä°ÅŸçi Partisinin milletvekilleri Rachael Maskell ile Dawn Butler'Ä±n, tasarÄ±yÄ± protesto etme amacÄ±yla Gölge Kabineden istifa ettiler.

YÜKSEK MAHKEME KARARI

Ä°ngiltere Yüksek Mahkemesi, AB'den ayrÄ±lÄ±k sürecini resmen baÅŸlatacak Lizbon AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 50. maddesinin Parlamento onayÄ± olmadan devreye giremeyeceÄŸine hükmetmiÅŸti.ArdÄ±ndan hükümet, parlamento yetkisinin kendisine devredilmesini öngören yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± parlamentoya taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.Avam KamarasÄ±'nda dün baÅŸlayan görüÅŸmelerde bugün de Brexit'in sonuçlarÄ±yla ilgili tartÄ±ÅŸmalar yaÅŸandÄ±.Eski Maliye BakanÄ± George Osborne hükümeti bu müzakerelerde "ekonomiye öncelik tanÄ±mamakla" suçlarken "Göçün kontrolüne öncelik verdiler" dedi.AB'den ayrÄ±lÄ±k sürecinin "zorlu" olacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Muhafazakar Partili Osborne, Brexit referandumu öncesinde kendisinin AB'de kalÄ±nmasÄ± yönünde "tutkulu bir kampanya" yürüttüÄŸünü, bu yüzden de kabinedeki koltuÄŸundan feragat ettiÄŸini belirtti.Lizbon AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 50. maddesinin yürürlüÄŸe girmesinin "zaten kendilerini dÄ±ÅŸlanmÄ±ÅŸ hisseden insanlarÄ± daha da dÄ±ÅŸlanmÄ±ÅŸ hissettireceÄŸini" savunan Osborne, sürecin "derin bir anayasal kriz" doÄŸurabileceÄŸi öngörüsünde bulundu.

Avam KamarasÄ±ndan BaÅŸbakan Maye Brexit desteÄŸi

Osborne'un konuÅŸmasÄ± öncesinde de Ä°ngiltere'nin eski AB Büyükelçisi Ivan Rogers, Ä°ngiltere'nin ayrÄ±lÄ±k için AB'ye 60 milyar euro ödeyeceÄŸi bilgisi verdi.Brexit BaÅŸmüzakerecisi Michel Barnier ise Ä°ngiltere'nin AB'ye karÅŸÄ± toplam mali yükümlülüklerinin 40 ile 60 milyar euro arasÄ±nda bir tutarÄ± bulabileceÄŸini söyledi.

MAY ‘STRATEJÄ° BELGESÄ°’NÄ° YARIN AÇIKLAYACAK

Avam KamarasÄ±'nda haftalÄ±k 'BaÅŸbakana Sorular' oturumuna vekillerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan May de "White Paper" adÄ±ndaki Brexit süreciyle ilgili stratejik belgeyi yarÄ±n parlamentoya sunacaklarÄ±nÄ± belirtti.Ä°ngiltere'de parlamento geleneÄŸinde "White Paper" adlÄ± rapor, ilgili yasa tasarÄ±larÄ±nÄ±n milletvekilleri tarafÄ±ndan tartÄ±ÅŸÄ±lacaÄŸÄ± bir politika çerçevesi sunuyor. Yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n muhataplarÄ± bu politika belgesi üzerinde tartÄ±ÅŸarak, tasarÄ±da deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ±nÄ± önerebiliyor.BaÅŸbakan May, 17 Ocak'ta da AB ile ayrÄ±lÄ±k müzakerelerinde uzlaÅŸÄ±lmasÄ± amaçlanan 12 maddelik stratejiyi açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.Brexit'in nihai hedefinin AB ile Ä°ngiltere arasÄ±nda yeni, pozitif ve yapÄ±cÄ± bir ortaklÄ±k kurulmasÄ± olduÄŸunu belirten May, bu kapsamda AB'den ayrÄ±lmanÄ±n ortak pazardan çÄ±kmak anlamÄ±na geldiÄŸini söylemiÅŸti.May, aynÄ± zamanda Avrupa Adalet DivanÄ±'nÄ±n Ä°ngiltere üzerindeki hükmünün biteceÄŸini ifade etmiÅŸti.

Kaynak: BBC Türkçe