Avam KamarasÄ±'ndaki oylama sonucunda Brexit sÃ¼recinde mÃ¼zakere yetkisi hÃ¼kÃ¼mete devredildi

Avam Kamarası'ndaki 650 vekilden 498'i Brexit'i başlatacak Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini Başbakan Theresa May'in yürürlüğe sokmasını öneren tasarıyı desteklerken, karşı çıkan vekillerin sayısı 114'te kaldı.Tasarı yasalaşmadan önce önümüzdeki hafta Avam Kamarası'nda komisyon aşamasına gelecek.Bu aşamada muhalefetteki partiler, tasarıda yapılmasını istedikleri değişiklikleri tartışmaya açacak.Komisyon aşaması sonrası yasa tasarısı 3. kez Avam Kamarası'nda görüşülerek oylanacak ve parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası'na gönderilecek.Tasarı, Lordlar Kamarası ve Kraliçe'nin de onayından geçtikten sonra yürürlüğe girecek.2 maddeden ve sadece 143 kelimeden oluşan "Avrupa Birliği'nden Çekilme Bildirimi Yasası" tasarısı sadece Brexit'le ilgili yetki devrini kapsıyor.Brexit Bakanı David Davis, bu tasarı için "Halkın zaten verdiği bir kararı parlamentonun yürürlüğe sokması için yetkilendirilmesini öngörüyor" dedi.Ana muhalefetteki İşçi Partisinin milletvekilleri Rachael Maskell ile Dawn Butler'ın, tasarıyı protesto etme amacıyla Gölge Kabineden istifa ettiler.

YÜKSEK MAHKEME KARARI

İngiltere Yüksek Mahkemesi, AB'den ayrılık sürecini resmen başlatacak Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesinin Parlamento onayı olmadan devreye giremeyeceğine hükmetmişti.Ardından hükümet, parlamento yetkisinin kendisine devredilmesini öngören yasa tasarısını parlamentoya taşımıştı.Avam Kamarası'nda dün başlayan görüşmelerde bugün de Brexit'in sonuçlarıyla ilgili tartışmalar yaşandı.Eski Maliye Bakanı George Osborne hükümeti bu müzakerelerde "ekonomiye öncelik tanımamakla" suçlarken "Göçün kontrolüne öncelik verdiler" dedi.AB'den ayrılık sürecinin "zorlu" olacağını ifade eden Muhafazakar Partili Osborne, Brexit referandumu öncesinde kendisinin AB'de kalınması yönünde "tutkulu bir kampanya" yürüttüğünü, bu yüzden de kabinedeki koltuğundan feragat ettiğini belirtti.Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesinin yürürlüğe girmesinin "zaten kendilerini dışlanmış hisseden insanları daha da dışlanmış hissettireceğini" savunan Osborne, sürecin "derin bir anayasal kriz" doğurabileceği öngörüsünde bulundu.

Osborne'un konuşması öncesinde de İngiltere'nin eski AB Büyükelçisi Ivan Rogers, İngiltere'nin ayrılık için AB'ye 60 milyar euro ödeyeceği bilgisi verdi.Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ise İngiltere'nin AB'ye karşı toplam mali yükümlülüklerinin 40 ile 60 milyar euro arasında bir tutarı bulabileceğini söyledi.

MAY ‘STRATEJİ BELGESİ’Nİ YARIN AÇIKLAYACAK

Avam Kamarası'nda haftalık 'Başbakana Sorular' oturumuna vekillerin sorularını yanıtlayan May de "White Paper" adındaki Brexit süreciyle ilgili stratejik belgeyi yarın parlamentoya sunacaklarını belirtti.İngiltere'de parlamento geleneğinde "White Paper" adlı rapor, ilgili yasa tasarılarının milletvekilleri tarafından tartışılacağı bir politika çerçevesi sunuyor. Yasa tasarısının muhatapları bu politika belgesi üzerinde tartışarak, tasarıda değişiklik yapılmasını önerebiliyor.Başbakan May, 17 Ocak'ta da AB ile ayrılık müzakerelerinde uzlaşılması amaçlanan 12 maddelik stratejiyi açıklamıştı.Brexit'in nihai hedefinin AB ile İngiltere arasında yeni, pozitif ve yapıcı bir ortaklık kurulması olduğunu belirten May, bu kapsamda AB'den ayrılmanın ortak pazardan çıkmak anlamına geldiğini söylemişti.May, aynı zamanda Avrupa Adalet Divanı'nın İngiltere üzerindeki hükmünün biteceğini ifade etmişti.

Kaynak: BBC Türkçe