Merkel'in gÃ¼ndeminde Ä°ncirlik ÃœssÃ¼ var

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, bugÃ¼n TÃ¼rkiye'ye ziyaret edecek. DAEÅž ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda Tornado ve Ä°ncirlik Ã¼ssÃ¼ konularÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek isteyen Merkel, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile bir araya gelecek.

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel bugün ankaraya gelecek. Alman Der Spiegel'in haberine göre Türkiye, terör örgütü DEAÅž'la mücadele kapsamÄ±nda Ä°ncirlik üssüne konuÅŸlanmÄ±ÅŸ olan Tornado tipi keÅŸif uçaklarÄ±nÄ±n elde ettiÄŸi görüntülere doÄŸrudan eriÅŸim istiyor. Ama Almanya, Türkiye'ye bu görüntüleri vermiyor. Spiegel haberine kaynak olarak bir Alman kriptosunu gösterdi. Türkiye'nin Almanya'nÄ±n Ä°ncirlik'te karargâh inÅŸaatÄ±na karÅŸÄ± bu görüntülere eriÅŸim istediÄŸi öne sürüldü.

TORNADOLARIN ÇEKTÄ°ÄžÄ° GÖRÜNTÜLERÄ°N HAM HALÄ°NÄ° Ä°STÄ°YOR

Meclis kulislerinde ise Türkiye'nin Almanya'ya bu konuda yoÄŸun baskÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸuluyor. AdÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ± istemeyen bir muhalefet milletvekili tartÄ±ÅŸmalarla ilgili ÅŸu bilgileri verdi. Türkiye yaklaÅŸÄ±k üç aydÄ±r TornadolarÄ±n Suriye ve Irak'tan çektiÄŸi görüntülerin ham halini istiyor. Almanya terör örgütü DEAÅž ile ilgili görüntüleri Türkiye'yle paylaÅŸÄ±yor. Ancak Türkiye, Suriye'de terör örgütü PKK'nÄ±n uzantÄ±sÄ± olan YPG'nin hareketleri üzerine de görüntülere eriÅŸim istiyor. Ä°ddiaya göre, durum ciddi olduÄŸu için Merkel, Türkiye'ye geliyor. Türkiye'nin Ä±srar etmesi durumunda muhalefet partileri TornadolarÄ±n Ä°ncirlik'ten çekilmesini istiyor.

"SADECE DEAÅž'I VERÄ°RÄ°Z"

Alman Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± sözcüsü Albay Boris Nannt, TornadolarÄ±n sadece DEAÅž'la ilgili görüntüleri paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±. Hükümetin basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda gelen bir soruyu cevaplandÄ±ran Nannt ÅŸöyle dedi: "Birkaç hafta önce tezkereyi 12 ay daha uzattÄ±k. KeÅŸif uçuÅŸlarÄ±ndan alÄ±nan sonuçlar bu tezkereye uygun biçimde, sadece DEAÅž ile mücadele kapsamÄ±nda koalisyona veriliyor. Türkiye de koalisyonun üyesi." Sözcü, 'Almanya, uçaklarÄ± Ä°ncirlik'ten çekmeyi düÅŸünüyor mu' sorusuna "Yeni bir tavÄ±r yok" dedi.

BOMBALANAN TBMM'YÄ° ZÄ°YARET EDECEK

Alman DÄ±ÅŸiÅŸleri Sözcüsü Martin Schaefer, Tornado kriziyle ilgili haberleri ne doÄŸrulayacaÄŸÄ±nÄ± ne de yalanlayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. BaÅŸbakan Merkel'in Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'in Tornado meselesini görüÅŸmek üzere Türkiye'ye gittiÄŸini reddederken ziyareti ÅŸöyle özetledi: "BaÅŸbakan Türkiye'de mülteci sözleÅŸmesinin uygulanmasÄ±nÄ±n devamÄ±, Suriye, KÄ±brÄ±s sorunu, NATO'da iÅŸbirliÄŸi konularÄ±nÄ± görüÅŸecek. Merkel, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'la bir araya gelecek. KanlÄ± bir darbe giriÅŸimiyle zarar gören Meclis binasÄ±nÄ± ziyaret edecek. Türkiye, darbe giriÅŸiminde bir travma yaÅŸadÄ±. Hukuk devleti kurallarÄ± içinde suçlularÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± gayet doÄŸal." Merkel'in Türkiye'de iç politikadaki bazÄ± endiÅŸe verici geliÅŸmeleri net bir biçimde dile getirdiÄŸini söyleyen Seibert, basÄ±n özgürlüÄŸünün de görüÅŸme konularÄ± arasÄ±nda olduÄŸunu belirtti ve "BasÄ±n özgürlüÄŸü demokrasinin temel direÄŸi" dedi.

KILIÇDAROÄžLU Ä°LE DE GÖRÜÅžECEK

Bugün Ankara'ya gelecek olan Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile de bir araya gelecek. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, bugün AB büyükelçileri ile görüÅŸecek. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu büyükelçilerle görüÅŸmesinin ardÄ±ndan da akÅŸam saat 20.00'de Almanya Büyükelçilik RezidansÄ±'nda Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel ile buluÅŸacak. 30 Ocak'ta, Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine mülakat veren KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Merkel'in Türkiye ziyaretine iliÅŸkin, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä± kastederek, "Onun mesajÄ±, Merkel'in ziyaretinin kendi politikalarÄ±na destek anlamÄ±na geldiÄŸi yönünde olacaktÄ±r. Belki bu defa da geliÅŸ nedeni aynÄ±dÄ±r. Onu desteklemeye, ErdoÄŸan'a yardÄ±ma geliyordur" açÄ±klamasÄ±nda bulunmuÅŸtu. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu Merkel görüÅŸmesinin bu açÄ±klamadan önce planlandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

KRÄ°Z YAÅžANIYOR

UluslararasÄ± görevdeyken, darbe soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda ülkeye çaÄŸrÄ±lan ancak dönmeyen Türk subaylarÄ±nÄ±n bazÄ±larÄ±nÄ±n bulunduklarÄ± ülkelere sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurusu yaptÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilmiÅŸti. Alman medyasÄ± NATO üslerinde görev yapan yaklaÅŸÄ±k 40 Türk askeri personelinin Almanya'ya iltica baÅŸvurusunda bulunduÄŸunu geçtiÄŸimiz günlerde ortaya çÄ±karmÄ±ÅŸtÄ±. Alman yetkililer ise askerleri Türkiye'ye göndermeyeceklerini duyurmuÅŸtu. Öte yandan Alman hükümeti Türkiye'nin istediÄŸi PKK'lÄ± teröristleri de vermemiÅŸ iki ülke arasÄ±ndan krizin çÄ±kmasÄ±na sebep olmuÅŸtu.