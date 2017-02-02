Putin'in dostu ABD'nin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± oldu

Putin'in dostluk niÅŸanÄ± takdim ettiÄŸi Rex Tillerson, ABD BaÅŸkan Donald Trump'Ä±n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na aday gÃ¶sterildi. Senatonun oylamasÄ±yla bakan seÃ§ildi.

ABD'nin en büyük enerji ÅŸirketi ExxonMobil'in eski baÅŸkanÄ± Tillerson, Moskova yönetimine yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla tanÄ±nÄ±yor. Rus petrol ÅŸirketi Rosneft ile ortak iÅŸ yapan Tillerson, Rusya'ya yönelik mali yaptÄ±rÄ±mlara karÅŸÄ± çÄ±kan bir isim. Cumhuriyetçi Senatör John Cornyn, Trump'Ä±n en kritik koltuklardan birine getirdiÄŸi isimle ilgili ÅŸunlarÄ± söyledi:"Ülkemiz uluslararasÄ± liderlikten çekildiÄŸi için çoÄŸu müttefikimiz tarafÄ±ndan artÄ±k eskisi kadar saygÄ± görmüyor. Liderlik boÅŸluÄŸunu kapatmakta vakit kaybetmeyen düÅŸmanlarÄ±mÄ±z da artÄ±k bizden çekinmiyor. O nedenle yeni dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ±mÄ±zdan ve ulusal güvenlik ekibinden memnunuz. EÄŸer Donald Trump'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± tek doÄŸru ÅŸey varsa, o da bu görevlere iyi isimleri seçmek oldu."

DEMOKRAT SENATÖR: BAKANIMIZA NASIL GÜVENECEÄžÄ°Z

Demokrat Senatör Martin Henrich ise Tillerson'Ä±n Moskova ile olan yakÄ±n iliÅŸkisini eleÅŸtirdi. Henrich, "Rusya'yÄ± DoÄŸu Avrupa'daki yasa dÄ±ÅŸÄ± saldÄ±rgan tavrÄ±ndan, Halep'te iÅŸlediÄŸi savaÅŸ suçlarÄ±ndan, ülkemizdeki seçimlere müdahalesinden sorumlu tutarken, Putin hükümetiyle dostane iliÅŸkileri olan birine dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ±mÄ±z olarak nasÄ±l güveneceÄŸiz" diye konuÅŸtu.

PUTÄ°N DOSTLUK NÄ°ÅžANI TAKDÄ°M ETMÄ°ÅžTÄ°

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladmiri Putin, Amerika BirleÅŸik Devletleri'nin yeni dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ±na 2013 yÄ±lÄ±nda 'Dostluk NiÅŸanÄ±' takdim etmiÅŸti.