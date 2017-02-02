GÃ¶Ã§menleri kabul eden ManastÄ±r'da hamile kalan rahibelerden Meryem Ana'lÄ± savunma

Kuzey AfrikalÄ± gÃ¶Ã§mene kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§an Ä°talya'da yer alan Milano'daki manastÄ±rda 9 rahibenin hamile kaldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Rahibeler bunu kabul etmeyerek, "Meryem gibi biz de bakireyiz, bu TanrÄ±'nÄ±n lÃ¼tfu" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Ä°talya'da Giornale Italiano gazetesi, Milano'daki kadÄ±n manastÄ±rÄ±nÄ±n geçtiÄŸimiz temmuz ayÄ±nda Kuzey Afrika'dan gelen 5 göçmene kapÄ±larÄ±nÄ± açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Aradan 6 ay geçtikten sonra 9 rahibenin hamile olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Gazeteye konuÅŸan rahibeler, göçmenlerle iliÅŸkiye girmediklerini iddia ediyor: "Kötü bir ÅŸey yapmadÄ±k. OnlarÄ±n sevgi ve teselliye ihtiyacÄ± vardÄ±. Meryem de bakireyken hamile kaldÄ± ve baÅŸ rahibe de bizim gibi onun suçsuzluÄŸuna inanÄ±yor. Bizlere böyle bir mucize lütfedildi, bunun baÅŸka açÄ±klamasÄ± yok. Bunun için TanrÄ±'ya ÅŸükrediyoruz."Ancak göçmenlerden birinin gazeteye yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, olayÄ±n rahibelerin anlattÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilden farklÄ± geliÅŸtiÄŸi anlaÅŸÄ±lÄ±yor: "Rahibelerle çok eÄŸlendik ve tüm tanÄ±dÄ±klarÄ±mÄ±za bu yeri tavsiye edeceÄŸiz. Rahibelere teÅŸekkürler, Ä°talya'ya teÅŸekkürler." BaÅŸ rahibe, göçmenlerle iliÅŸkiye giren rahibelerden istifa etmelerini talep etti.