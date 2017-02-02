Trump yÃ¼zÃ¼ne telefonu kapattÄ± Bu yaptÄ±ÄŸÄ±m en kÃ¶tÃ¼ telefon konuÅŸmasÄ±ydÄ± dedi

Avustralya yÃ¶netimindeki gÃ¶zaltÄ± merkezlerinde tutulan mÃ¼ltecilerin ABD'ye yerleÅŸtirilmesi konusunda Obama yÃ¶netimiyle imzalanan anlaÅŸmanÄ±n devamÄ± iÃ§in telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtiren Avustralya BaÅŸbakanÄ±, Trump'Ä±n yÃ¼zÃ¼ne telefonu kapatmasÄ±yla neye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±.

Avustralya BaÅŸbakanÄ± Malcolm Turnbull'un, mültecilerin ABD'ye yerleÅŸtirilmesi amacÄ±yla Obama yönetimiyle imzalanan anlaÅŸmanÄ±n sürmesi amacÄ±yla ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon görüÅŸmesinin detaylarÄ± belli oldu. Trump'Ä±n, görüÅŸme sÄ±rasÄ±nda "Bunun ÅŸimdiye kadarki en kötü telefon görüÅŸmesi"' olduÄŸunu söylediÄŸi belirtildi. Söz konusu anlaÅŸmayÄ± da "Åžimdiye kadarki en kötü anlaÅŸma" olarak niteleyen Trump'Ä±n görüÅŸmede "Bu insanlarÄ± istemiyorum." dediÄŸi ileri sürüldü. Turnbull ise telefon görüÅŸmesiyle ilgili yorum yapmadÄ±.

"ANLAÅžMA DEVAM EDÄ°YOR"

BaÅŸkent Canberra'da gazetecilerin sorularÄ±nÄ± cevaplayan Turnbull, telefon görüÅŸmesinin "samimi, dürüstçe ve özel" olduÄŸunu belirtti ancak içeriÄŸiyle ilgili sorularÄ± yanÄ±tsÄ±z bÄ±raktÄ±. IsrarlÄ± sorular üzerine haberi gördüÄŸünü ancak herhangi bir yorumda bulunmayacaÄŸÄ±nÄ± tekrarlayan Turnbull, "BaÅŸkanÄ±n resmi sözcüsü ve Beyaz Saray'Ä±n belirttiÄŸi, bana da BaÅŸkan Trump'Ä±n söylediÄŸi gibi, Obama yönetimi ile imzalan mülteci yerleÅŸtirilmesi anlaÅŸmasÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini söyleyebilirim." dedi.

OBAMA DÖNEMÄ°NDE ANLAÅžMAYA VARILMIÅžTI

Yakalanan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± Papua Yeni Gine'deki Manus AdasÄ± ile Pasifik ülkesi Nauru'da kurduÄŸu gözaltÄ± merkezlerinde tutan Avustralya, geçen yÄ±l mülteci ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± ABD'ye göndermek üzere Obama yönetimi ile anlaÅŸmaya varmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ki ülke arasÄ±ndaki anlaÅŸma, Avustralya kamuoyu tarafÄ±ndan olumlu bulunmuÅŸ ancak Trump'Ä±n ABD BaÅŸkanÄ± seçilmesi ile anlaÅŸmanÄ±n akÄ±beti sorgulanmaya baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.