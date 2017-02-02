Ä°sveÃ§'te para saÃ§an bankamatikler Ã¶nÃ¼nde uzun kuyruklar oluÅŸtu

Ä°sveÃ§'te Swedbank'a ait bankamatiklerden para Ã§ekmek isteyen vatandaÅŸlar bir sÃ¼rprizle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. MÃ¼ÅŸterilerinin istediÄŸi paradan daha fazlasÄ±nÄ± veren bankamatiklerde bilgisayar sisteminin yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla aÃ§Ä±k olduÄŸu belirtildi.

Ä°sveç'in Malmö, Göteborg, Stockholm kentlerinde bazÄ± bankamatikler para saçtÄ±. Bankamatikler önünde uzun kuyruklar oluÅŸurken, polis bazÄ± bankamatikleri güvenlik altÄ±na aldÄ± Dün akÅŸam Swedbank' a ait banka kartlarÄ±yla bankamatiklerden para çekmek isteyenler bir sürprizle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Bankamatikler, müÅŸterilerin çekmek istedikleri miktarlardan fazla para vermeye baÅŸladÄ±. Haberin yÄ±ldÄ±rÄ±m hÄ±zÄ±yla yayÄ±lmasÄ± üzerine fazla para veren bankamatikler önünde uzun kuyruklar oluÅŸtu.

BANKAMATÄ°KLERDEN PARA DESTELERÄ°YLE AYRILDILAR

Görgü tanÄ±klarÄ± bankamatiklerden para destesiyle ayrÄ±lan kiÅŸiler gördüklerini söylediler.Bankamatikler önünde olaÄŸan dÄ±ÅŸÄ± çok sayÄ±da insan ve olaÄŸan dÄ±ÅŸÄ± davranÄ±ÅŸlar ile ilgili ihbar aldÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen polis sözcüsü Johanna Persson polisin fazla para veren bankamatikleri güvenlik altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

''FAZLA PARA ÇEKENLER GERÄ° ÖDEMEK ZORUNDALAR''

Bir baÅŸka polis yetkilisi de bankamatikleri güvenlik altÄ±na almaktan vazgeçtiklerini, bunun fiziki olarak mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Swedbank yetkilileri akÅŸam 21.30 sÄ±ralarÄ±nda bilgisayar sisteminin tekrar yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda baÅŸlayan arÄ±zanÄ±n saat 22.00 gibi giderildiÄŸini açÄ±kladÄ±. Banka yetkilileri bankamatiklerden fazla para çeken kiÅŸilerin bu miktarlarÄ± geri ödemek zorunda olduklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.