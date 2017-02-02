Yunan askerleri Kardak'ta paraÅŸÃ¼tle gÃ¶vde gÃ¶sterisinde bulundu

TÃ¼rkiye-Yunanistan arasÄ±nda sÃ¼ren Kardak krizi gÃ¼n geÃ§tikÃ§e artÄ±yor. Yunan askerlerinin Karak'a yakÄ±n Kos adalarÄ± arasÄ±ndaki bÃ¶lgeye uÃ§aktan atlayarak gÃ¶vde gÃ¶sterisinde bulunduÄŸu 1 gÃ¼n sonra ortaya

Yunan 'www.armynow.net' askeri sitesinin haberine göre, Yunanistan Savunma BakanÄ± Panos Kammenos, yanÄ±nda bazÄ± askeri yetkililerle birlikte dün sabah, 21 yÄ±l önce ölen 3 Yunan askerinin anÄ±sÄ±na Kardak kayalÄ±klarÄ±na helikopterden çelenk attÄ±. AynÄ± saatlerde Türk F-16 uçaklarÄ±nÄ±n Kardak kayalÄ±klarÄ± üzerinde uçtuÄŸu Yunan basÄ±nÄ±nda yer aldÄ±.

PARAÅžÜTLÜ GÖVDE GÖSTERÄ°SÄ°

Türk jetlerinin bölgede alçak uçuÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Yunanistan Savunma Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Geiorge Papadakis'in talimatÄ±yla Yunan özel birliÄŸindeki paraÅŸütçüler, Kardak kayalÄ±klarÄ±na yaklaÅŸÄ±k iki mil uzaklÄ±ktaki Psemiros ile Ä°stanköy (Kos) adalarÄ± arasÄ±ndaki bölgede uçaktan atlayÄ±ÅŸ yaptÄ±.

FOTOÄžRAFLARI DA PAYLAÅžTILAR

Yunan internet sitesinde Yunan askerlerinin Bodrum'un Turgutreis ve Akyarlar Mahalleleri açÄ±klarÄ±ndaki Psemiros ile Ä°stanköy AdasÄ± arasÄ±ndaki Kumburnu Mevkisi'ndeki paraÅŸütle atlayÄ±ÅŸ fotoÄŸraflarÄ±na da yer verildi.