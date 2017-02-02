Ana Sayfa | DÃœNYA 02/02/2017 16:59

O ÅŸarkÄ± ABD-Ã‡in arasÄ±ndaki buzlarÄ± eritecek mi


Trump'Ä±n torunu Arabella'nÄ±n Ã‡ince ÅŸarkÄ± sÃ¶ylemesi ABD-Ã‡in arasÄ±ndaki buzlarÄ± eritecek mi sorularÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±karttÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n kÄ±zÄ± Ä°vanka Trump, kÄ±zÄ± Arabella'nÄ±n videosunu paylaÅŸtÄ±. Arebella, videoda öÄŸrendiÄŸi Çince ÅŸarkÄ±yÄ± seslendirdi. Ä°vanka Trump da videonun altÄ±na, "Arabella "Çin'in Yeni YÄ±lÄ±" için öÄŸrendiÄŸi Çince ÅŸarkÄ±yÄ± seslendirdi. KutlamanÄ±n bugününde herkesin muhteÅŸem bir yÄ±l geçirmesini dilerim" notunu paylaÅŸtÄ±. ABD BaÅŸkanÄ±'nÄ±n kÄ±zÄ±nÄ±n Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoda geleneksel hale gelen, Çin'in Yeni YÄ±l Festivalini kutlamasÄ±, akÄ±llara "ABD ile Çin'in arasÄ±ndaki buzlar eriyecek mi?" sorusunu getirdi.

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