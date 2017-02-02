FransÄ±z gÃ¶kbilimci keÅŸfettiÄŸi gÃ¶ktaÅŸÄ±na neden Sezen Aksu adÄ±nÄ± verdi

KeÅŸfettiÄŸi gÃ¶ktaÅŸÄ±na TÃ¼rk mÃ¼ziÄŸinin kÃ¼Ã§Ã¼k serÃ§esi olan '266854 Sezenaksu' adÄ±nÄ± veren FransÄ±z gÃ¶kbilimci Jean Claude Merlin, bu ismi seÃ§me nedenini aÃ§Ä±kladÄ±.

GöktaÅŸÄ± adÄ± için Sezen Aksu'yu seçme hikayesini Habertürk'e anlatan Merlin, 2009 yÄ±lÄ±nda evindeki bilgisayarla ABD'nin Arizona Eyaleti'nde konuÅŸlu teleskobu yönlendirerek bir araÅŸtÄ±rma yaptÄ±ÄŸÄ± esnada bir göktaÅŸÄ± keÅŸfettiÄŸini söyledi. KeÅŸfi UluslararasÄ± Astronomi BirliÄŸi'ne bildirirken kayda geçmesi için göktaÅŸÄ±na bir isim vermesi gerektiÄŸini anlatan gökbilimci, aradÄ±ÄŸÄ± ismi bir film sahnesinde bulduÄŸunu belirtti.

SEZEN'Ä°N SESÄ° ONU BAÅžTAN ÇIKARTTI

Yönetmen Ferzan Özpetek'in 'Serseri MayÄ±nlar' filmini izlerken, birden ruhuna iÅŸleyen bir müzik ve ses duyduÄŸunu söyleyen Merlin, 'Kutlama' ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± söyleyen Sezen Aksu'nun kendisini 'baÅŸtan çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ±' anlattÄ±. Merlin, ÅŸarkÄ±yÄ± duyduktan birkaç dakika sonra göktaÅŸÄ±nÄ±n isminin "Sezen Aksu" olmasÄ± için Astronomi BirliÄŸi'ne baÅŸvurduÄŸunu aktardÄ±. Sonuç olarak ise göktaÅŸÄ±na "266854 Sezenaksu" ismi verildi.

"YAÅžAYAN SANATÇILARI ONURLANDIRMAYI SEVÄ°YORUM"

Merlin, gerekçelerini Nalan Koçak'a söyle açÄ±kladÄ±: "Bana neden göktaÅŸlarÄ±na yaÅŸayan insanlarÄ±n isimlerini koyduÄŸumu sorduklarÄ±nda ÅŸu cevabÄ± veriyorum; çünkü bu insanlarÄ± mutlu etmenin çok iyi bir yolu! Ä°nsanlarÄ± yaptÄ±klarÄ± ÅŸeyler nedeniyle onurlandÄ±rmayÄ± seviyorum."