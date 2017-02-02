Merkel'e FETÃ–'cÃ¼ler soruldu topu mahkemelere attÄ±

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde gÃ¶rÃ¼ÅŸen ErdoÄŸan ile Merkel ortak basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± dÃ¼zenledi. FETÃ–'cÃ¼lerin iadesi sorulunca Merkel, "Biz terÃ¶rle mÃ¼cadele konusunda ve bu suÃ§lara karÅŸÄ± mÃ¼cadele konusunda kararlÄ±yÄ±z. Bizim adÄ±m atmamÄ±z ve Ã¶nlem almamÄ±z iÃ§in elimizde kanÄ±tlarÄ±n olmasÄ± gerekiyor. Mahkemelerin ve baÄŸÄ±msÄ±z incelemelerinin sonucuna saygÄ± duymalÄ±yÄ±z" dedi.

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Merkel saat 13.00'te CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'la bir araya geldi. ErdoÄŸan, Merkel'i CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda kabul etti. GörüÅŸmenin ardÄ±ndan ErdoÄŸan'la Merkel ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. BasÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Merkel'i terleten sorular soruldu. Ä°ki ülke arasÄ±nda gerginliÄŸe neden olan FETÖ'cü askerlerin iadesiyle ilgili soruya Merkel, "Mahkemelerin ve baÄŸÄ±msÄ±z incelemelerin sonucuna saygÄ± duymalÄ±yÄ±z" diye cevap verdi. Merkel Almanya'daki FETÖ'cülerin iadesiyle ilgili "Biz terörle mücadele konusunda ve bu suçlara karÅŸÄ± mücadele konusunda kararlÄ±yÄ±z. Bizim adÄ±m atmamÄ±z ve önlem almamÄ±z için elimizde kanÄ±tlarÄ±n olmasÄ± gerekiyor. Mahkemeler bu kanÄ±tlarÄ± deÄŸerlendiriyor. Almanya'da bazÄ± mahkeme kararlarÄ± var. BazÄ± koÅŸullarda iadelerin yapÄ±lamayacaÄŸÄ± yönünde. Adalet bakanlarÄ±mÄ±z bu konuda görüÅŸmeler yapacak bundan sonra da. Mahkemelerin ve baÄŸÄ±msÄ±z incelemelerinin sonucuna saygÄ± duymalÄ±yÄ±z. Bizim için özellikle ÅŸimdi yanlÄ±ÅŸ geliÅŸmeler olmamalÄ±." dedi.