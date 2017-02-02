Trump'Ä±n reytingleriyle alay ettiÄŸi programÄ±n sunucusundan ÅŸok sÃ¶zler

ABD baÅŸkanÄ± Donald Trump, "Ã‡Ä±rak" (Apprentice) programÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸen reytingleri hakkÄ±nda konuÅŸan programÄ±n sunucusu Arnold Schwarzenegger iÃ§in "dua" istemesi yeni bir tartÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Schwarzenegger ise Trump'a, "Ä°ÅŸleri deÄŸiÅŸelim, insanlar yeniden rahat uyuyabilsin" cevabÄ±nÄ± verdi.

Trump'Ä±n dini temalÄ± kahvaltÄ±daki konuÅŸmasÄ±na, daha önce kendisinin sunduÄŸu "ÇÄ±rak" (Apprentice) programÄ±nÄ±n yeni sunucusu ünlü oyuncu ve eski California Valisi Arnold Schwarzenegger ile ilgili sözleri damga vurdu. KonuÅŸmasÄ±nÄ± yapmak üzere kürsüye (ÇÄ±rak programÄ±nÄ±n yapÄ±mcÄ±sÄ±) Mark Burnett tarafÄ±ndan davet edilen Trump, Burnett hakkÄ±nda konuÅŸurken bir anda sözü programa getirdi.

TRUMP: ARNOLD'A DUA EDELÄ°M

Amerikan NBC kanalÄ±nda yayÄ±nlanan programÄ± sunduÄŸu dönemde reytinglerinin daha yüksek olduÄŸunu, 2015 yÄ±lÄ±nda baÅŸkanlÄ±k yarÄ±ÅŸÄ± için ayrÄ±ldÄ±ktan sonra ise reytinglerin düÅŸüÅŸe geçtiÄŸini ifade eden Trump, "Reytingler için Arnold'a dua edelim." dedi.KonuÅŸmasÄ±nÄ±n kalan bölümünde dinin öneminden ve terörizmin dini özgürlüklere verdiÄŸi zararlardan bahseden Trump'Ä±n Schwarzenegger ile ilgili sözleri Amerikan kamuoyunda en fazla konuÅŸulan konular arasÄ±na girdi.

SCHWARZENEGGER: Ä°ÅžLERÄ°MÄ°ZÄ° DEÄžÄ°ÅžTÄ°RELÄ°M Ä°NSANLAR RAHAT UYUSUN

KÄ±sa süre sonra sosyal medya hesabÄ± Twitter üzerinden yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± bir video ile ABD BaÅŸkanÄ±'na cevap veren ünlü oyuncu, "Hey Donald. Ä°yi bir fikrim var. Neden iÅŸlerimizi deÄŸiÅŸtirmiyoruz? Sen TV'ye geç, çünkü reyting konusunda uzmansÄ±n. Ben de senin iÅŸini alayÄ±m. Böylece insanlar yeniden rahat uyusun." ifadelerini kullandÄ±.Sosyal medyada hÄ±zla yayÄ±lan video, Amerikan medyasÄ±nda "Trump-Schwarzenegger atÄ±ÅŸmasÄ±" ÅŸeklinde yeni bir tartÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Amerikan NBC kanalÄ±nda yayÄ±nlanan "ÇÄ±rak" adlÄ± programÄ± uzun yÄ±llar sunan Trump, 2015 yÄ±lÄ±nda baÅŸkanlÄ±k için yarÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda programdan ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Trump, daha önce Twitter mesajÄ±nda programÄ±n düÅŸen reytinglerini gündeme getirmiÅŸ ve kendi döneminin daha baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunu savunmuÅŸtu.1953 yÄ±lÄ±nda dönemin baÅŸkanÄ± Dwight Eisenhower tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan "Ulusal Ä°badet KahvaltÄ±sÄ±", birçok kesimden din ve kanaat önderini bir araya getiriyor.