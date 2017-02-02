Ana Sayfa | DÃœNYA 02/02/2017 20:50

Donald Trump karÅŸÄ±tÄ± eylemlerde bir gardiyan Ã¶ldÃ¼

gardiyan

ABD'nin Delaware eyaletindeki bir cezaevindeki eylemlerde bir gardiyan hayatÄ±nÄ± kaybetti

Bir diÄŸer görevli ise kurtarÄ±ldÄ±ktan sonra hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Smyrna kentinde bulunan cezaevinde dört görevli ve bir grup mahkum, diÄŸer mahkumlar tarafÄ±ndan dün rehin alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Yerel bir gazeteye konuÅŸan bir mahkum, eylemlerinin ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'a karÅŸÄ± bir protesto olduÄŸunu belirtti.

Delaware Valisi John Carney, yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren gardiyan için dua etiklerini söylerken, benzer olaylarÄ±n yaÅŸanmamasÄ± için gereken her türlü deÄŸiÅŸikliÄŸin yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve sorumlularÄ±n cezalandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Rehin alÄ±nan dört gardiyandan ikisi ve 46 mahkum daha sonra eylemciler tarafÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Eyalette en fazla erkek mahkumun kaldÄ±ÄŸÄ± cezaevindeki eylemciler, yerel gazete News Journal'Ä± arayarak eylemlerinin nedenlerini ve taleplerini aktarmÄ±ÅŸtÄ±.

Eylemlerinin nedenleri arasÄ±nda "Donald Trump ve yaptÄ±ÄŸÄ± her ÅŸey" olduÄŸunu söyleyen mahkum, "Cezaevindeki koÅŸullarÄ±n da kötüleÅŸeceÄŸini biliyoruz" demiÅŸti.

Eylemciler cezaevinde eÄŸitime eriÅŸim ve daha iyi bir rehabilitasyon programÄ± da talep etmiÅŸti.

AynÄ± cezaevinde 2004 yÄ±lÄ±nda da 45 yaÅŸÄ±ndaki bir mahkum bir avukata tecavüz etmiÅŸ ve avukat sekiz saat boyunca rehin tuttuktan sonra öldürülmüÅŸtü.

Kaynak: BBC Türkçe

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