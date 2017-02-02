ÃœnlÃ¼ aktÃ¶rden Donald Trump'Ä± kÄ±zdÄ±racak cevap

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ aktÃ¶r Arnold Schwarzenegger, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'a sert Ã§Ä±ktÄ±

2003-2011 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Kaliforniya valisi olarak görev yapan unutulmaz oyuncu Arnold Schwarzenegger, Twitter'dan yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± videoda "Hey Donald, benim harika bir fikrim var: Neden iÅŸlerimizi deÄŸiÅŸtirmiyoruz?" diyerek BaÅŸkan'a cevap verdi. Schwarzenegger "Sen televizyon iÅŸini devral, çünkü 'reyting' konusunda gerçekten uzmansÄ±n. Ben de senin iÅŸini devralayÄ±m da insanlar nihayet yeniden rahat uyuyabilsinler," diye konuÅŸtu.

Trump bugün katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 'Ulusal Dua KahvaltÄ±sÄ±' etkinliÄŸinde, "Ben baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± aday olduÄŸumda, The Apprentice (ÇÄ±rak) programÄ±nda yerimi almasÄ± için çok büyük bir film yÄ±ldÄ±zÄ± tuttular. SonrasÄ±nda ne olduÄŸunu gördük. The Apprentice programÄ±nÄ±n reytingleri için de dua edelim" diyerek gülmüÅŸtü. ProgramÄ±n yapÄ±mcÄ±sÄ± Mark Burnett'e de takÄ±lan Trump, "Reytingleri dibe vurdu, tam bir felaket. Mark bir daha asla Trump'a karÅŸÄ± bahse girmeyecektir" demiÅŸti.

Ä°ÅŸ hayatÄ±yla ilgili bilgi ve becerilerini ortaya koyan yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±n rekabet ettiÄŸi The Apprentice programÄ±nÄ±, uzun süre Donald Trump yönetmiÅŸ ve sunmuÅŸtu.