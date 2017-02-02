Ana Sayfa | DÃœNYA 02/02/2017 20:59

Orangutanlar bu uygulama ile kendi eÅŸlerini seÃ§ebiliyor

orangutan

Hollanda'da bulunan bir hayvanat bahÃ§esinde orangutanlara baÅŸka orangutanlarÄ±n fotoÄŸraflarÄ± gÃ¶sterilerek eÅŸ seÃ§me imkanÄ± saÄŸlanÄ±yor

Apeldoorn kentindeki Apenheul hayvanat bahçesinde yapÄ±lan bu uygulamayla araÅŸtÄ±rmacÄ±lar orangutanlarÄ±n üreme ÅŸansÄ±nÄ± artÄ±rmayÄ± amaçlÄ±yorlar.

'Orangutanlar için Tinder' deneyi kapsamÄ±nda, 11 yaÅŸÄ±ndaki Samboja'ya uluslararasÄ± üreme programÄ±ndan olasÄ± partnerler gösteriliyor.

Hayvanat bahçesinde çalÄ±ÅŸan davranÄ±ÅŸsal biyolog Thomas Bionda, Hollanda televizyonu NOS'a yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada bir baÅŸka amacÄ±n da diÅŸi orangutanlarÄ±n çiftleÅŸeceÄŸi eÅŸlerini neye gore seçtiklerini anlamak olduÄŸunu söyledi.

Erkek orangutanlar Singapur gibi uzak yerlerden geldikleri için, hayvanat bahçesi baÅŸarÄ±lÄ± bir çiftleÅŸme ÅŸansÄ±nÄ± artÄ±rmayÄ± umuyor.

Bionda "SÄ±klÄ±kla, hayvanlar çiftleÅŸmeden hayvanat bahçelerindeki yerlerine geri götürülmek zorunda kalÄ±yorlar" diyor. "Bir erkek ve bir diÅŸi ilk buluÅŸtuklarÄ±nda herÅŸey her zaman iyi gitmiyor."

DayanÄ±klÄ± tablet arayÄ±ÅŸÄ±

Bionda araÅŸtÄ±rmanÄ±n, hayvanlar arasÄ± iliÅŸkilerde duygularÄ±n rolünü inceleyen daha büyük bir araÅŸtÄ±rmanÄ±n parçasÄ± olduÄŸunu söylüyor.

Bionda "Duygu büyük bir devrimsel öneme sahip. VahÅŸi yaÅŸamda eÄŸer bir duyguyu doÄŸru yorumlayamazsanÄ±z, bu sonunuz olabilir." diyor.

AraÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±n ÅŸimdilik en büyük sorunu orangutanlarÄ±n parçalamayacaÄŸÄ± dayanÄ±klÄ±kta bir dokunmatik ekranlÄ± tablet yapmak, çünkü Samboja'ya ilk tablet verildiÄŸinde parçalamÄ±ÅŸ, ardÄ±ndan araÅŸtÄ±rmacÄ±lar tabletleri camÄ±n ardÄ±ndan göstermek zorunda kalmÄ±ÅŸ.

Kaynak: BBC Türkçe

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