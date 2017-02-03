ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n eÅŸi hakkÄ±nda flaÅŸ iddia Beyaz Saray'a dÃ¶nmeyebilir

US Weekly Dergisi tarafÄ±ndan ortaya atÄ±lan iddiaya gÃ¶re ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n eÅŸi Melania Trump eÄŸitimini tamamlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Beyaz Saray'a bir daha dÃ¶nmeyecek

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturduktan sonra verdiÄŸi emirle yapÄ±lan ilk operasyonda hayatÄ±nÄ± kaybeden komando William Owens’in naaÅŸÄ±nÄ±, kÄ±zÄ± Ivanka ile birlikte Delaware’daki Dover Hava Üssü’ne giderek karÅŸÄ±ladÄ±.

First Lady Melania Trump ise 20 Ocak’taki yemin töreninden sonra oÄŸlu Barron’un eÄŸitimini tamamlamasÄ± için New York’a dönmüÅŸ ve bir daha kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kmamÄ±ÅŸtÄ±.

US Weekly Dergisi dün, Melania Trump’a yakÄ±n isimlere dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde, First Lady’nin Barron’Ä±n eÄŸitiminin tamamlamasÄ±ndan sonra da Beyaz Saray’a yerleÅŸmeyebileceÄŸini yazdÄ±.