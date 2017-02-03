Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Ã‡ipras'a darbeci askerler iÃ§in mektup gÃ¶ndermiÅŸ

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Aleksis Ã‡ipras'a bir mektup gÃ¶ndererek darbe giriÅŸiminden sonra Yunanistan'a kaÃ§an askerlerin iade edilmesi gerektiÄŸini belirttiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Yunanistan Savunma BakanÄ± Panos Kammenos'un, Kardak kayalÄ±klarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bölgeye helikopterden çelenk bÄ±rakmasÄ± hatÄ±rlatÄ±larak, "Yunanistan sanki bilerek gerginliÄŸi tÄ±rmandÄ±rÄ±yor. Ä°ki ülke iliÅŸkilerinde bir geliÅŸme bekleyelim mi?" sorusu üzerine YÄ±ldÄ±rÄ±m, Yunanistan'Ä±n Türkiye'nin komÅŸusu olduÄŸunu, insanÄ±n komÅŸusunu seçemediÄŸini belirtti.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "CoÄŸrafya kaderdir, komÅŸumuzu seçemiyoruz. Mevcut olanla geçinmeyi baÅŸarmamÄ±z lazÄ±m. Türkiye, Yunanistan ile iliÅŸkilerini bozacak hiçbir davranÄ±ÅŸ içinde deÄŸil. Zaman zaman karÅŸÄ± taraftan gelen aÅŸÄ±rÄ± abartÄ±lara, tahriklere de gülümseyerek cevap veriyoruz. Bunu yanlÄ±ÅŸ okumamalarÄ± lazÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.

Yunanistan'Ä±n, 8 darbeci askerin iade edilmemesi yönünde yargÄ± kararÄ±nÄ± Türkiye açÄ±sÄ±ndan "hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±" olarak nitelendiren YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu konuda sayÄ±n Çipras'a da bir mektup gönderdim. Bu kararÄ±n bir kez daha hukuk içerisinde gözden geçirilmesini ve bunlarÄ±n iadesi yönünde bir sonuç beklentimizi ifade ettim." diye konuÅŸtu. YÄ±ldÄ±rÄ±m, mektubuna henüz yanÄ±t gelmediÄŸini bildirdi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Yunanistan'Ä±n komÅŸuluÄŸa yakÄ±ÅŸanÄ± yapmasÄ± gerektiÄŸine dikkati çekerek, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"Yunanistan'dan da beklentimiz budur. Savunma BakanÄ±nÄ±n gidip oralarda, kayalÄ±klarda poz vermesinin bizim açÄ±mÄ±zdan hiçbir anlamÄ± yok. Ege'deki 130 tane irili ufaklÄ± kaya parçasÄ±... BunlarÄ±n kimliÄŸi bile yok, kime ait olduÄŸu bile belli deÄŸil. Eskiden beri de böyle. Ege ile ilgili sorunun baÅŸlangÄ±cÄ± yeni de deÄŸil, çok köklü bir geçmiÅŸi var. Biz sorunlarÄ± sürekli ön plana çÄ±karÄ±p, bunun üzerinde yapÄ±cÄ± bir komÅŸuluk iliÅŸkisi inÅŸa edemeyiz. SorunlarÄ± deÄŸil ortak geleceÄŸi, ortak menfaatleri görüÅŸmemiz, konuÅŸmamÄ±z lazÄ±m. Bunlara yoÄŸunlaÅŸmamÄ±z gerekiyor. Ama Türkiye'ye karÅŸÄ± hasmane tutum kimden gelirse gelsin, Türkiye'nin verecek cevabÄ± her zaman vardÄ±r."