Ana Sayfa | DÃœNYA 03/02/2017 07:31

Kanada'da ikinci saldÄ±rÄ± bu kez camiyi taÅŸladÄ±lar

cami saldÄ±rÄ±sÄ±

Kanada'nÄ±n Pointe-Sainte-Charles bÃ¶lgesinde bulunan bir cami kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler tarafÄ±ndan taÅŸlandÄ±

Kanada’nÄ±n Montreal kentinde bir camiye daha saldÄ±rÄ± düzenlendi.Quebec City kentinde geçen pazar yaÅŸanan terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden 6 Müslümandan 3’ünün cenaze töreninin olduÄŸu gün, Montreal’in Pointe-Sainte-Charles bölgesindeki Khadijah Masjid Islamic Centre isimli cami, kimliÄŸi henüz bilinmeyen kiÅŸi ya da kiÅŸilerce taÅŸlandÄ±.

Montreal Polisinin açÄ±klamasÄ±na göre, birkaç gün önce sprey boya ile giriÅŸine ve camlarÄ±na yazÄ± yazÄ±lan Khadijah Masjid Islamic Centre'a, yumurtalÄ± saldÄ±rÄ± da yapÄ±lmÄ±ÅŸ. Polis, dün düzenlenen saldÄ±rÄ±da, caminin camlarÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Merkezin yöneticisi Asik Ahmad, ‘’Son saldÄ±rÄ± ile camlar kÄ±rÄ±lÄ±ncaya kadar olayÄ± ciddiye almamÄ±ÅŸtÄ±k. Ancak son saldÄ±rÄ± tam bir vandalizm.’’ dedi. OlayÄ±n, Quebec City’deki 6 MüslümanÄ±n ÅŸehit olduÄŸu terör saldÄ±rÄ±sÄ±ndan sonra meydana gelmesinin, kendilerini ÅŸoke ettiÄŸini anlatan Asik Ahmad, "Bundan sonra ne olacaÄŸÄ±nÄ± bilmiyorum. Bu bir son mu, yoksa bir ÅŸeyin baÅŸlangÄ±cÄ± mÄ±? Åžok oldum ve doÄŸrusu korkuyoruz." dedi.

Asik Ahmad’in kÄ±zÄ± FatÄ±ma Ahmad da "Görüyorum ki nefret sona erecek gibi görünmüyor." diye konuÅŸtu.

Öte yandan Quebec Eyalet Polisi ve Montreal Polisinin, Quebec City saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ±, bölgedeki tüm mescid ve camilerin etrafÄ±nda güvenlik önlemi alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ±na raÄŸmen, Khadijah Masjid Islamic Centre isimli caminin saldÄ±rÄ±ya uÄŸramasÄ± endiÅŸeye sebep oldu.

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