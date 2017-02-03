Kanada'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden 3 kiÅŸiye veda edildi

Kanada'nÄ±n Quebec City kentinde bir camiye yÃ¶nelik geÃ§en hafta dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ± sonucunda hayatÄ±nÄ± kaybeden 3 kiÅŸi iÃ§in tÃ¶ren dÃ¼zenlendi

Kanada’nÄ±n Quebec City kentinde geçen pazar günü yaÅŸanan terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden 6 kiÅŸiden 3’ü topraÄŸa verildi.Montreal’deki Maurice Richard Arena’da düzenlenen cenaze törenine, Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau, Quebec Eyalet BaÅŸbakanÄ± Philippe Couillard, Montreal Belediye BaÅŸkanÄ± Denis Coderre, Quebec City Belediye BaÅŸkanÄ± Régis Labeaume, Yeni Demokrat Parti Lideri Thomas Mulcair, milletvekilleri, HÄ±ristiyan ve Yahudi cemaatine mensup din adamlarÄ± ve 5 bine yakÄ±n KanadalÄ± katÄ±ldÄ±.Quebec Ä°slam Kültür Merkezi Camisi’ne yapÄ±lan silahlÄ± terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden 6 kiÅŸiden Khaled Belkacemi, Abdelkerim Hassane ve Aboubaker Thabti için düzenlenen tören sabah saatlerinde baÅŸladÄ±.ÖÄŸle namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan törene katÄ±lan Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau, burada konuÅŸma yaptÄ±. KonuÅŸmasÄ±na ‘’Selamün aleyküm’’ diyerek baÅŸlayan Trudeau, "Bu masum hayatlarÄ±n kaybolmasÄ±nÄ± anmak için bir araya gelmek yüreklerimiz için aÄŸÄ±r bir yüktür. Fakat bir toplum ve ülke olarak, bu karanlÄ±ktan daha güçlü ve daha birleÅŸmiÅŸ halde çÄ±kacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.BaÅŸbakan Justin Trudeau, Quebec’te vahÅŸice yapÄ±lan bir katliamla Kanada'nÄ±n ÅŸoka maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak Kanada’nÄ±n Müslüman toplumla dayanÄ±ÅŸma içinde birleÅŸtiÄŸini söyledi.

"OnlarÄ± asla unutmayacaÄŸÄ±z"

Quebec Eyalet BaÅŸbakanÄ± Philippe Couillard da ‘’Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berakatühü, bismillahirrahmanirrahim’’ diyerek baÅŸladÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda, ÅŸunlarÄ± söyledi:

‘’HayatÄ±nÄ± kaybeden 6 kiÅŸi de babaydÄ±. Benim gibi, bizim gibi.. Onlar da bizim gibi oÄŸuldu, kardeÅŸti ve amca idiler. Bizim gibi arkadaÅŸlarÄ± vardÄ±, sevdiler, takdir edildiler, saygÄ± dolu bir yaÅŸamlarÄ± oldu. OnlarÄ± asla unutmayacaÄŸÄ±z. Müslüman Quebeclilere söylemek isterim ki burasÄ± evinizdir, burada evinizdesiniz ve hepimiz Quebecliyiz.’

Okunan Kur’an-Ä± Kerim ve yapÄ±lan konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan cenaze namazÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±. Namaz sonrasÄ± yapÄ±lan dua katÄ±lanlarÄ± gözyaÅŸÄ±na boÄŸdu.

Törenin ardÄ±ndan Khaled Belkacemi, Abdelkerim Hassane ve Aboubaker Thabti’nin cenazeleri, Quebec City kentinde Müslüman mezarlÄ±ÄŸÄ± olmamasÄ± sebebiyle en yakÄ±n yer olan Laval bölgesindeki Müslüman mezarlÄ±ÄŸÄ±na defnedildi.

SaldÄ±rÄ±da hayatlarÄ±nÄ± kaybeden Mamadou Tanou Barry, Ibrahima Barry ve Azzedine Soufiane’nÄ±n cenazelerinin ise daha önce aileleri tarafÄ±ndan memleketlerine götürülecekleri duyurulmuÅŸtu.