Rusya lideri Putin Macaristan TÃ¼rk AkÄ±mÄ±ndan doÄŸal gaz alabilir dedi

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Macaristan BaÅŸbakanÄ± Viktor Orban ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ± dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu

BudapeÅŸte'deki görüÅŸmelerde hem Güney AkÄ±m Boru HattÄ± hem de Kuzey AkÄ±m-2 DoÄŸalgaz Boru HattÄ±'nÄ±n gündeme geldiÄŸini belirten Putin, ''Macaristan, teknik olarak ister Avusturya ister Slovakya üzerinden Kuzey AkÄ±m-2 hattÄ±ndan doÄŸal gaz alabilir. Bu tamamen gerçekleÅŸtirilebilir bir ihtimal. Macaristan benzer ÅŸekilde Türk AkÄ±mÄ± doÄŸal gaz boru hattÄ±ndan da doÄŸal gaz alabilir. Biz siyasi olarak Ukrayna üzerinden gelmemesi konusunda bir hedef çizmiyoruz. EÄŸer ekonomik olarak uygun ve güvenilir olursa bunun bir kÄ±smÄ±nÄ± Ukrayna üzerinden de yapabiliriz. Tüm alternatifleri deÄŸerlendiriyoruz. Kesin olarak ÅŸunu söyleyebilirim, Rus gazÄ± yüzde 100 Macar pazarÄ±na gelecektir.'' dedi.

Orban: Türk AkÄ±mÄ± projesinde memnuniyetle yer almak isteriz

Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban ise Suriye'deki krize iliÅŸkin, Macaristan'Ä±n sadece HristiyanlarÄ±n korunmasÄ± ile ilgili konularda adÄ±m atabileceÄŸini savunarak, ''Macaristan, Suriye krizinde bölgedeki HristiyanlarÄ±n korumasÄ± konusunda yardÄ±m yollayabilir. Bu konuda kapasitemiz var, bu konudan anlÄ±yoruz ve memnuniyetle yer alÄ±rÄ±z. DünyanÄ±n her yerinde Hristiyan topluluklarÄ±nÄ±n korunmasÄ±na büyük önem atfediyoruz.'' dedi.

Rus gazÄ±nÄ±n Macaristan'a ulaÅŸmasÄ±nÄ±n hayati önem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na ve bu konuda Putin'in söz verdiÄŸine iÅŸaret eden Orban, ''Bizim için önemli olan Rus yeraltÄ± kaynaklarÄ±nÄ±n Macaristan'a ulaÅŸmasÄ±. Bu konuda anlaÅŸmamÄ±z var ve SayÄ±n BaÅŸkan da zaten söz verdi. Bunun dÄ±ÅŸÄ±ndaki tüm sorular teknik konu. Rusya Devlet BaÅŸkanÄ±nÄ±n söz verdiÄŸi ve aramÄ±zda vardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z anlaÅŸmaya göre ne olursa olsun Macaristan ihtiyaç duyduÄŸu doÄŸal gazÄ± ve petrolü alacak. Güney AkÄ±m Boru hattÄ± bizim için avantaj ama bu konuda yapabileceÄŸimiz bir ÅŸey yok. Türk AkÄ±mÄ±'nÄ±n Orta Avrupa tarafÄ±na doÄŸru inÅŸa edilmesi bizim için önemli ve bu fÄ±rsat tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ± takdirde bu projede memnuniyetle yer almak isteriz. EÄŸer Macaristan baÅŸka taraftan gaz alamadÄ±ÄŸÄ± takdirde Kuzey'den de gaz alabilir.'' dedi.