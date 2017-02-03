Somali o tehlike ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya 71 bin Ã§ocuk hayatÄ±nÄ± kaybedebilir

BM Somali Ä°nsani YardÄ±m KoordinatÃ¶rÃ¼ Peter de Clercq, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Somali'deki aÅŸÄ±rÄ± kuraklÄ±k nedeniyle insani durumun her geÃ§en gÃ¼n kÃ¶tÃ¼ye gittiÄŸine dikkati Ã§ekti

Somali'de 6,2 milyon kiÅŸinin yani ülke nüfusunun yarÄ±sÄ±nÄ±n yardÄ±ma muhtaç olduÄŸunu ifade eden Clercq, yaklaÅŸÄ±k 3 milyon kiÅŸinin de açlÄ±k tehlikesi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu söyledi.AÅŸÄ±rÄ± derecede yetersiz beslenmeye maruz kalmÄ±ÅŸ beÅŸ yaÅŸ altÄ± 363 bin çocuktan 71 binin ölme riskinin yüksek olduÄŸuna dikkati çeken, "KuraklÄ±ÄŸÄ±n vurduÄŸu Somali, kÄ±tlÄ±k ile burun buruna gelebilir." uyarÄ±sÄ±nda bulundu.